Hela, la perra de la Policía Federal que fue reconocida por Milei en Casa Rosada

Hela tuvo este lunes un reconocimiento especial en la Casa Rosada. La perra, integrante del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina, fue recibida por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de finalizar sus años de servicio en la fuerza.

Durante su trayectoria, Hela prestó funciones en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná, donde participó de distintos procedimientos judiciales e investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Uno de los operativos más relevantes en los que intervino estuvo relacionado con la organización narcocriminal vinculada a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, uno de los principales referentes del narcotráfico investigados por la Justicia argentina.

Durante el encuentro en la sede del Gobierno, Hela estuvo acompañada por su guía, la sargento Susana Viamonte, con quien compartió buena parte de su carrera dentro de la Policía Federal.

La historia de ambas tiene además un particular vínculo con el retiro. Hela había cumplido en 2024 los años de servicio necesarios para finalizar su carrera en la fuerza, pero su guía decidió postergar durante dos años su propio retiro para completar el recorrido institucional junto a su compañera.

Con el reconocimiento en Casa Rosada, Hela cerró así una etapa marcada por operativos contra el narcotráfico y por su participación en investigaciones que tuvieron como objetivo desarticular organizaciones criminales.