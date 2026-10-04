Una particular propuesta de voluntariado ofrece la posibilidad de un alojamiento sin costo a cambio de colaborar 25 horas semanales en un proyecto de permacultura y bioconstrucción en el paraíso cordillerano en Villa La Angostura.

La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y está dirigida a personas que quieran vivir una experiencia diferente en la localidad cordillerana. El proyecto está a cargo de un anfitrión que, según la publicación, trabaja desde hace 15 años en iniciativas socioambientales.

¿Qué hay que hacer?

La colaboración ocupa cinco horas por día durante cinco días a la semana. Las tareas están vinculadas con el mantenimiento y crecimiento del proyecto y pueden incluir pintura y decoración, construcción, reparaciones, jardinería y otras actividades generales.

El proyecto también está relacionado con la construcción de una vivienda autosustentable y el uso de técnicas vinculadas con la bioconstrucción, la permacultura y el aprovechamiento de tecnologías para lograr un espacio más sostenible.

Dos días libres para conocer la cordillera

Como parte del intercambio, los voluntarios cuentan con dos días libres por semana. Esos días pueden aprovecharse para recorrer Villa La Angostura, conocer sus lagos y senderos o explorar otros lugares de la región.

La propuesta también incluye una cama en una habitación compartida, desayuno todos los días, lavandería gratuita, bicicletas disponibles y acceso a espacios comunes.

La convocatoria permite postularse de manera individual, en pareja o junto a otra persona y establece una permanencia mínima de 14 noches. Uno de los requisitos indicados es contar con un nivel principiante de español.

¿Qué gastos quedan a cargo de cada viajero?

El alojamiento y el desayuno forman parte del intercambio, pero el viaje hasta Villa La Angostura corre por cuenta de cada participante. También deben afrontarse los gastos de traslado, documentación, seguro de viaje y otros costos personales.

La propuesta tampoco funciona como un empleo tradicional: se trata de un intercambio de voluntariado en el que las horas de colaboración se realizan a cambio de los beneficios ofrecidos por el anfitrión.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben ingresar a Worldpackers, crear un perfil y enviar una solicitud al anfitrión. La disponibilidad puede variar según las fechas y las necesidades del proyecto, por lo que las condiciones deben consultarse antes de organizar el viaje.