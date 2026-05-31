Lo que comenzó como un proyecto personal durante la pandemia terminó convirtiéndose en una historia de reconocimiento nacional. La neuquina Andrea Burgos fue premiada con el primer puesto en la categoría "Mejor Blend de Argentina" durante la cuarta edición de Expo Té Argentina, realizada en Posadas, Misiones.

La emprendedora, creadora de la marca Amar Té, reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo ocurrido.

“Me insistieron para que viaje. Fui y nunca pensé que me iba a sacar el primer premio”, contó tras regresar del evento.

El certamen contó con la participación de un jurado integrado por especialistas del sector, entre ellos sommeliers de té, representantes de la Asociación de Tealeros Argentinos y profesionales vinculados al INTA y al INTI.

El producto que le permitió alcanzar el reconocimiento se llama "Aldea de Montaña", un blend inspirado en los aromas, sabores y paisajes de la cordillera neuquina.

“Es una explosión de berries naturales que crecen en la zona cordillerana. Sus notas dulces y fragantes invitan a transportarse a la Patagonia Argentina, la Ruta 40, sus lagos y paisajes”, describió Andrea al presentar la creación que conquistó al jurado.

Detrás del premio también aparece una historia de esfuerzo. Burgos es enfermera y comenzó a desarrollar su emprendimiento durante los años más complejos de la emergencia sanitaria. Lo que nació como una iniciativa personal fue creciendo hasta convertirse en una propuesta reconocida dentro del universo del té artesanal.

Tras recibir la distinción, compartió un mensaje que rápidamente fue replicado por clientes, amigos y seguidores de la marca.

“Hoy no ganó solo un blend. Ganó una historia, un sueño y todo el amor puesto en cada hebra de té”, escribió.

El reconocimiento posiciona a una emprendedora neuquina en el máximo escalón de una de las competencias más importantes del país y vuelve a poner en valor los sabores e ingredientes inspirados en la Patagonia.