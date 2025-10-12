"Eros", el perro policial de Neuquén obtuvo reconocimiento nacional en rescate rural

Personal de la Sección Canes de la Comisaría 35° de Rincón de los Sauces culminó con éxito la segunda etapa del Curso de Certificación de Perros de Búsqueda de Áreas Rurales, dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La capacitación se desarrolló en Villa Pehuenia y Moquehue, donde el binomio conformado por un efectivo policial y el can “Eros” rindió satisfactoriamente las dos pruebas prácticas exigidas para obtener la certificación nacional.

En la primera instancia, el perro localizó a la víctima en 10 minutos, cubriendo un área de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. En la segunda etapa, logró marcar la presencia de la persona en tan solo 12 minutos, completando ambas búsquedas con eficacia y sin dificultades. Los sectores fueron recorridos en su totalidad, y el desempeño del binomio recibió una evaluación destacada por parte del jurado.

El examen estuvo supervisado por personal especializado del Ministerio de Seguridad de la Nación, evaluadores de la Federación Nacional de Bomberos y representantes de la Dirección de Cinotecnia. Tras la devolución técnica, se confirmó que el binomio superó las pruebas de “Búsqueda de personas vivas en grandes áreas rurales” y de disciplina, quedando oficialmente certificado.

Con esta aprobación, la Policía del Neuquén suma un recurso fundamental para fortalecer su capacidad operativa en intervenciones de búsqueda y rescate en zonas rurales, aumentando la seguridad y eficiencia en situaciones de emergencia.