Histórico avance científico: nació el primer cerdo clonado de la región

Argentina alcanzó un hito científico sin precedentes en la región con el nacimiento del primer cerdo clonado de América Latina, un desarrollo biotecnológico que podría representar un paso decisivo hacia el uso de órganos animales para trasplantes en seres humanos.

El proyecto fue desarrollado por un consorcio integrado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que combinaron técnicas de edición genética, clonación y transferencia embrionaria para obtener el primer lechón con estas características.

El animal posee tres modificaciones genéticas, conocidas en la comunidad científica como "triple knockout", que consisten en la desactivación de genes responsables del rechazo inmediato que produce el sistema inmunológico humano frente a órganos provenientes de otras especies. Este avance convierte a Argentina en el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y China, en alcanzar este nivel de desarrollo.

El objetivo final de la investigación es avanzar en el xenotrasplante, una técnica que busca utilizar órganos, tejidos o células de origen animal para responder a la creciente demanda de trasplantes y a la escasez de donantes humanos. El cerdo es considerado el candidato más adecuado debido a la similitud anatómica y fisiológica de sus órganos con los del ser humano.

Según datos del INCUCAI, más de 7.000 personas esperan actualmente un trasplante en Argentina, mientras que la tasa de donación continúa siendo insuficiente para cubrir esa demanda. En lo que va de 2026 se realizaron alrededor de 900 trasplantes en el país.

Los investigadores explicaron que el nacimiento del primer clon representa solo el comienzo del proyecto. Actualmente ya existen dos cerdas gestantes con nuevos embriones clonados, mientras los equipos trabajan en incorporar siete modificaciones genéticas adicionales ("knock-in") para aumentar aún más la compatibilidad entre los órganos porcinos y el organismo humano.

Antes de que esta tecnología pueda aplicarse en pacientes, será necesario completar años de estudios preclínicos y evaluaciones regulatorias para demostrar que los órganos son seguros y no generan rechazo ni transmisión de enfermedades. Aun así, el nacimiento de este primer cerdo clonado posiciona a Argentina entre los referentes mundiales en biotecnología reproductiva y abre una nueva expectativa para miles de personas que esperan un trasplante.