Juan Carlos Maddío vive en Azul, donde nació. Desde allí, ha extendido en distintas direcciones una obra musical profunda, enraizada en la llanura pampeana, con una intensa espiritualidad, y una coherencia melódica y rítmica notable.

Estuvo cuando visitó Argentina el Papa Juan Pablo II, en 1987, como intérprete y también como compositor, en la ceremonia realizada en la cancha de Vélez Sarsfield. Y en la visita reciente de León XIV, una de sus obras formó parte de la misa oficiada en Córdoba.

“Felices los que anuncian”, es el título de la obra que Maddío compuso en los primeros años de la década de 1980, como parte de una serie de trabajos que compartió con el cura Osvaldo Catena. Aquellos versos salieron del libro “Liturgia de las horas”.

Ahora, música y texto se destacaron en la misa de León XIV, frente a miles de personas, más otros millones que siguieron la transmisión de la televisión.

Fue emocionante, está muy bien arreglada. Es fuerte. Yo venía de una experiencia cuando vino el Papa Juan Pablo II, yo toqué allí, en la cancha de Vélez. Sentir que toda la tribuna canta temas tuyos, es muy fuerte. Y esto (lo de Córdoba) también…muy emocionante”, me dice Juan Carlos, cuando le pregunto, antes de escribir esta nota.

Maddío ha estado, pues, con dos Papas, los únicos que vinieron al país. Uno, en la década del ’80 del siglo pasado, en dos oportunidades. El otro, hace unos pocos días.

El país estaba en problemas entonces, en 1987, a poco de recuperar la democracia; y está en problemas ahora, 39 años después.

De alguna manera, las visitas papales han marcado una señal, cargada de espiritualidad, que -es posible- sea común más allá de las diferencias de épocas, en cómo repercuten en el sentimiento profundo de la sociedad argentina.

Maddío, desde la música que compone, es parte, estimo, de esa corriente profunda que nos atraviesa a través de las épocas, y, cada tanto, nos descarga su identidad, eso que nos permite reconocernos.

Es, además, el hombre que ha contribuido a musicalizar el sentimiento nacional despertado por dos Papas tan distintos, y tan similares, como Juan Pablo II y León XIV.

Una singularidad tremenda y poderosa, en un trayecto temporal de 39 años.