La Academia Goncourt excluyó al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien de la carrera por el prestigioso premio literario francés. La decisión dejó fuera de la competencia a C’était ça ou mourir, después de las acusaciones sobre un supuesto uso de inteligencia artificial y posteriores señalamientos de plagio.

La novela había ingresado en la primera selección del galardón, que originalmente reunía 16 títulos. La Academia decidió retirarla y señaló que la medida busca preservar la integridad del premio y establecer una posición frente al uso de herramientas de inteligencia artificial en obras que aspiran al reconocimiento.

El caso comenzó con una acusación publicada desde una cuenta anónima de la red social X. La cuenta Balance ton Claude sostuvo que distintos fragmentos de la novela habían sido analizados con Pangram, una herramienta destinada a detectar textos generados mediante inteligencia artificial.

La publicación afirmó que el libro había sido escrito “casi integralmente” con IA. Orélien rechazó esa versión y aseguró que nunca recurrió a una herramienta de ese tipo para escribir su obra.

“Siempre me han gustado la creación y la escritura, no veo por qué recurriría a una máquina”, sostuvo el autor en declaraciones al diario francés Libération.

La Academia Goncourt cambió su postura inicial

La decisión llegó después de que la Academia Goncourt pidiera prudencia ante las primeras acusaciones. Philippe Claudel, presidente de la Academia Goncourt, había planteado esperar las explicaciones y la documentación que preparaban el escritor y sus editores antes de adoptar una posición.

Según la institución, distintos análisis realizados por investigadores y periodistas llegaron a resultados coincidentes sobre el supuesto uso de IA. La Academia sostuvo que una parte sustancial de la novela habría sido generada mediante esa tecnología.

Orélien mantiene su rechazo a las acusaciones. El escritor trabaja junto con sus editores en un expediente destinado a demostrar cómo escribió la obra.

La editorial francesa Grasset también respaldó al autor. La canadiense Boréal, responsable de la publicación inicial, señaló que tomó los señalamientos con seriedad, aunque mantiene su confianza en el trabajo de Orélien.

A la discusión tecnológica se sumó otra acusación. En Canadá aparecieron señalamientos de plagio relacionados con textos que el escritor había publicado durante la década pasada.

La combinación de ambas controversias terminó modificando el recorrido de una novela que había tenido una fuerte repercusión editorial en Francia y Canadá.

La novela había sido uno de los fenómenos literarios del año

C’était ça ou mourir cuenta en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor haitiano de 29 años que abandona su país debido a la violencia de las bandas armadas.

El protagonista emprende un recorrido clandestino que atraviesa distintos países de América antes de intentar llegar a Estados Unidos y Canadá. La migración, la violencia y la búsqueda de un nuevo destino aparecen como ejes centrales de la historia.

La obra fue publicada en Francia por Grasset y consiguió una rápida llegada a los lectores. Según Le Monde, había vendido 35.000 ejemplares durante sus primeras cinco semanas.

La novela también obtuvo el Premio de Novela Fnac 2026 y quedó instalada entre los títulos destacados de la temporada literaria francesa.

El Goncourt representa ahora un capítulo diferente para la obra. La Academia ya confirmó que C’était ça ou mourir no continuará en la competencia y anticipó que no realizará nuevos comentarios sobre el caso.

La segunda selección del premio, que reducirá la lista a ocho novelas, será anunciada el 6 de octubre. Después se conocerán los cuatro finalistas y el ganador se anunciará en París el 3 de noviembre.

Creado en 1903, el Premio Goncourt reconoce cada año una obra de ficción escrita en francés. Aunque la recompensa económica es simbólica, el galardón tiene una fuerte repercusión editorial y entre sus ganadores históricos aparecen Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Amin Maalouf y Pierre Lemaitre.

La exclusión de Orélien deja así una discusión abierta más allá de esta edición del premio. La literatura francesa enfrenta ahora un debate sobre el uso de inteligencia artificial en la creación de obras y sobre cómo distinguir una acusación tecnológica de una prueba concluyente de autoría.