Identificaron una nueva especie fósil de Neuquén tras 40 años de investigación

Un fósil encontrado hace aproximadamente 40 años en Neuquén finalmente tiene identidad científica. Se trata de Opisoma romeroi, una nueva especie de bivalvo que vivió hace unos 181 millones de años, cuando el mar cubría buena parte del actual territorio provincial. Los ejemplares se conservan y pueden visitarse en el Museo Olsacher de Zapala.

La denominación reconoce a Francisco Romero, quien encontró las primeras piezas a mediados de la década de 1980. Después de años de estudios y nuevas recolecciones, una investigación permitió determinar que los restos pertenecían a un representante del género Opisoma que no había sido identificado anteriormente como una especie propia.

El hallazgo suma información sobre la vida marina que existió en la región durante el Jurásico y también recupera la historia de una búsqueda paleontológica que comenzó mucho antes de que los fósiles tuvieran un nombre científico.

El bivalvo habitó los mares que cubrían Neuquén hace 181 millones de años

Durante el Jurásico, el avance de las aguas del océano Pacífico transformó el paisaje de la región. Un mar cálido, poco profundo y con buena iluminación cubrió extensas zonas de la actual provincia y permitió el desarrollo de comunidades integradas por moluscos, corales y otros organismos marinos.

Las piezas están bajo resguardo y forman parte de la exposición del Museo Olsacher

En ese ambiente vivió Opisoma romeroi, un bivalvo de gran tamaño y con una concha carbonática especialmente gruesa. Podía alcanzar los 18 centímetros de longitud y permanecía asentado sobre el fondo marino.

Las características del relieve también influyeron en la distribución de aquellos ambientes. Algunos sectores elevados pudieron quedar expuestos como pequeñas islas, rodeadas por aguas poco profundas. Esas condiciones favorecieron la presencia de una importante diversidad de especies.

Francisco Romero encontró los fósiles que permitieron identificar la especie

La historia de estos ejemplares comenzó a mediados de los años 80, cuando Francisco Romero encontró las primeras piezas. En ese momento se desempeñaba como director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, desde donde se estableció un vínculo de trabajo con el Museo Olsacher de Zapala.

A partir de ese intercambio, algunos fósiles fueron trasladados al museo zapalino para su estudio. Uno de los ejemplares también llegó al Museo de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, el equipo del MOZ realizó nuevas recolecciones en el área del hallazgo y reunió más material para avanzar en el análisis.

La forma y las particularidades de los restos mantuvieron abierto el interrogante sobre su clasificación durante décadas. Recién a principios de 2026, un nuevo estudio permitió establecer que pertenecían a una especie hasta entonces no reconocida, que recibió el nombre Opisoma romeroi en homenaje a quien encontró los primeros ejemplares.

Actualmente, las piezas están bajo resguardo y forman parte de la exposición del Museo Olsacher. El espacio funciona en la esquina de Ejército Argentino y Etcheluz, en Zapala, y abre de lunes a viernes de 9 a 19.30.

Quienes quieran conocer más sobre esta especie y las colecciones paleontológicas pueden consultar el sitio www.museoolsacherzapala.blogspot.com, escribir a mozapala@yahoo.com.ar o comunicarse al teléfono 2942-422928.

El reconocimiento científico de Opisoma romeroi permite sumar una nueva especie al registro paleontológico de Neuquén y pone en valor un trabajo que conecta los antiguos mares jurásicos con décadas de búsqueda, conservación e investigación en los museos de la provincia.