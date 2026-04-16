Adoptar una mascota en lugar de comprarla es una decisión que salva vidas y ayuda a reducir la sobrepoblación animal. Son muchos los perros que esperan una segunda oportunidad, que una familia los sume al calor de su hogar. Atentos a esa realidad desde el área Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén crearon una original convocatoria.

Por qué siempre es una buena idea adoptar un perro

Al adoptar un perro no sólo se le brinda un hogar a ese animalito que hasta hace poco dormía en un canil o en la calle: se le ofrece amor y cuidado, dos cualidades que impactan en su calidad de vida. Además, este tipo de acciones contribuyen a desalentar la cría indiscriminada y el comercio irresponsable.

Desde sus perfiles en redes sociales, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén apeló al humor para fomentar la adopción de lo perros que están a su cuidado. Perros que podrían pasar a formar parte de una familia responsable que les brinde lo que tanto necesitan.

Los perros de razas "únicas" disponibles para la adopción

Con la inconfundible voz de los videos realizados con inteligencia artificial, el video enumera las razas "únicas" que tienen para las familias que buscan mascota. "Impostor Alemán, Pit Cool Americano, Hidalgo, Golden Retrovisor, Gran Daniel, Fit Bull", menciona la voz en off con una versión desafinada de Nothing's Gonna Stop Us Now del grupo Starship. Y el video concluye con una frase que más que un eslogan, es una declaración de principios: "Elegí adoptar, elegí amor".

El reel va acompañado de una invitación del área municipal en el marco del Mes del Animal. "Vení a conocerlos y adoptá. Porque, al final, la mejor raza es la que te elige".

Dónde se pueden conocer los perros del área Bienestar Animal

Aquellas personas interesadas en adoptar podrán acercarse de lunes a viernes de 8 a 15 en Domingo Savio 3215, Barrio Parque Industrial. Quienes deseen mayor información pueden comunicarse al teléfono +54 (299) 4516139.