El INDEC publicará la inflación de agosto y crece la expectativa por un dato por debajo del 2%

El INDEC dará a conocer este jueves 9 de septiembre la inflación de agosto, un dato que será seguido de cerca por el Gobierno y el mercado después del 2,1% registrado en julio.

El informe se difundirá a las 16 y permitirá conocer si el índice de precios retomó la tendencia descendente luego del repunte registrado en el séptimo mes del año. En julio, la inflación acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y alcanzó el 33,8% interanual.

Las expectativas apuntan a una nueva desaceleración. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la proyección para agosto en torno al 1,7%, mientras distintas consultoras privadas anticiparon valores de entre 1,6% y 1,9%.

El dato conocido este martes en la Ciudad de Buenos Aires reforzó esas expectativas. El IPC porteño registró una suba del 1,7% en agosto, frente al 2,9% de julio. Sin embargo, el indicador de CABA y el IPC nacional utilizan metodologías y estructuras de ponderación diferentes, por lo que no permiten anticipar de manera exacta el resultado nacional.

El Gobierno sigue con atención la evolución del índice porque una inflación mensual inferior al 2% consolidaría la desaceleración que busca mostrar la gestión de Javier Milei después de los últimos meses. Para el Ejecutivo, el resultado de agosto también será relevante en la discusión sobre el ritmo de la recuperación económica y el poder adquisitivo, mientras el equipo económico mantiene como uno de sus principales objetivos la reducción sostenida de la inflación.

El dato oficial del INDEC permitirá determinar además cuánto avanzaron los precios durante los primeros ocho meses del año y cuál fue la variación interanual hasta agosto.