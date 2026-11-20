Recorriendo las noticias de redes y portales del mundo, haciendo el muy actual scrolling, o, para decirlo en español, desplazamiento, de textos e imágenes a una velocidad preocupante, me encontré con un artículo de El País.es, en el que sus autores, desde la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, hablan del temor al Apocalipsis y el consecuente consumo que dispara.

Las ventas de kits de emergencia con comida, radios, baterías, tabletas purificadoras e incluso agua apta para beber por 50 años han crecido en la última semana, se afirma allí, como consecuencia de la incertidumbre generada por una cadena de fallas tecnológicas, en Estados Unidos.

Tal situación (por ejemplo, el cierre de aeropuertos reciente), sería la que está empujando a más personas a acumular provisiones, “ante el temor de un colapso digital”.

Es inevitable, parece, que cuando algo rompe la monotonía cómoda de nuestro estándar cotidiano, con una cierta magnitud importante a nivel social, nos asustamos terriblemente. Y, enseguida, pensamos en el fin del mundo, y, por ende, en qué hacer para, al menos, retardarlo, si es que no pudiera evitarse.

En Argentina somos, posiblemente, menos quisquillosos: hace falta mucho más que una sensación de inestabilidad, o quiebre, para asustarnos, acostumbrados como estamos a la inestabilidad permanente.

Por acá, las cosas suelen no funcionar siempre bien.

Por ejemplo: el otro día fui a la ferretería del barrio, a comprar dos pavadas que necesitaba para hacer unas reparaciones pequeñas. Cuando quise pagar, con la tarjeta, el aparatito que lee el plástico la rechazó.

Debe andar mal Internet, me dijo el ferretero. La estoy teniendo que pasar dos o tres veces, hasta que agarra, me explicó, con una sonrisa despreocupada.

Efectivamente, al tercer intento de apoyar la tarjeta en el esquivo lector, aceptó el pago.

Es así: estamos acostumbrados a que se presenten problemas misteriosos. No sabemos qué es lo que pasa, ni nos interesa demasiado averiguarlo. Atribuimos el problema a que “algo debe andar mal”. Esa es la normalidad argentina.

En Estados Unidos, la sociedad tiene otra costumbre. Leo, por ejemplo, que las personas que se preparan de forma activa para la llegada de una posible catástrofe o colapso (digital o natural), son tantas, que hasta tienen un nombre de identificación: se las conoce como preppers.

Dicen que algunos de esos preppers llevan años mostrando cómo anticiparse adecuadamente, a una gran emergencia, o apagón, que los desconecte del mundo. Han guardado comida en conserva y congelada, insumos básicos, linternas, velas y hasta máscaras antigases.

Lo mismo hacían hace 70 u 80 años, ante el temor de una conflagración atómica.

Por aquí, en cambio, atravesamos estas circunstancias como parte de la vida que nos ha tocado naturalmente. Y vemos pasar circunstancias, presidentes, crisis, tragedias, apagones, inundaciones, terremotos, como una parte más de nuestra cotidianeidad.

El Apocalipsis, para nosotros, es algo mucho más grande… tanto, que nos cuesta imaginarlo.