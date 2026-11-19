Poco antes de cumplir 11 años, la maestra me anotició de que había sido elegido para representar a la escuela en una colonia de vacaciones, a cumplirse durante 15 días en enero de 1966, en las playas de San Clemente del Tuyú, en la costa de la provincia de Buenos Aires.

Gobernaba el país, entonces, el radical Humberto Illia. Había sido elegido con poco más de 25 por ciento de los votos, y no era, precisamente, un gobierno sólido. El peronismo seguía proscripto, y gobernar se tornaba difícil, pues siempre parecía prevalecer el descontento.

Las escuelas públicas eran administradas por el Ministerio de Educación de la Nación. Mi escuela, la número 22, Constancio C. Vigil, tenía pocos alumnos, pues estaba en una zona que era entonces casi rural, en los límites de la ciudad, antes de adentrarse en chacras y campos abiertos.

Dejar la escuela, la casa, la familia, durante una quincena, no era moco de pavo. Tuve mis dudas. Sería viajar con desconocidos, confraternizar con gente de otros lugares, dormir en una cama que no sería la mía… pero, también, ir al mar, que había conocido fugazmente a mis cinco años, en un viaje relámpago con mi padre a Mar del Plata y Miramar.

Acepté, ante mi maestra y mi madre, poniendo cara de valiente.

Así, terminaron las clases, empezó el receso, y, a los pocos días, el tío Eustaquio me llevó en su camioneta modelo 1928 al lugar de donde saldría el colectivo.

Llevaba yo un bolsito con algunas mudas de ropa interior, remeras, dos pantalones, el pantalón de baño, un pullover, zapatos, y una cajita especial con cepillo de dientes plegable y pasta dental (Noc 10) especial para viajes, con la recomendación de no olvidar lavar la dentadura antes de dormir.

El colectivo partió: iba lleno, éramos una treintena de chicos y chicas de entre 10 y 12 años, dos maestras mandonas que dirigían la banda, y un chofer con bigote y cara de aburrido.

El viaje sirvió para ir armando relaciones. Me arrimé a dos chicas y a un pibe que eran más petisos que yo, animado por el hecho de que iban calladitos y con cara seria, como percibía que me vería yo si hubiera tenido un espejo.

No sé exactamente cómo son los chicos de esa edad ahora. Entonces, éramos tímidos por regla general, obedientes más que rebeldes, y no había más virtualidad que la propia imaginación: todo era real, concreto, palpable, y ese contexto favorecía las rodillas peladas y los moretones frecuentes.

Llegamos al fin, a San Clemente del Tuyú, que era un pueblito con grandes médanos de arena, y calles de tierra. El colectivo paró frente a un hotel, a una cuadra de la playa. Entramos, fascinados: nadie sabía lo que era un hotel por dentro.

Esa noche, me acosté en la cama que no era mi cama, en una habitación con otros dos chicos, varones, pues se hizo la división por sexo, que entonces eran solamente dos.

En la habitación de al lado dormían las maestras, separadas por una puerta.

Me costó dormir. Hubo tormenta, y el mar rugía. No sabía que hacía tanto ruido. Imaginé, inexorable, que una ola gigante invadiría el hotel y nos llevaría a las profundidades. No lloré, pero estuve cerca.

A partir de allí, vino una rutina excitante. Fue de una socialización intensa. Desayunos entre todos, playa abierta entre todos, juegos entre todos, almuerzo entre todos, juegos de salón entre todos, y todos, de aquí para allá, sin tiempo para extrañar padres, hermanos, escuela, nada.

En la playa, jugábamos al fútbol, buscábamos almejas, que, aprendimos, estaban enterradas en la arena allí donde el mar se retiraba y quedaban como unas burbujitas indicando el lugar. Llenábamos baldes, que iban a parar después a las maestras, que se las comían. Yo no me atreví. No entraba en mi cabeza que se podía uno tragar un animalito vivo.

Era otro tiempo, distinto al de ahora. Cantábamos canciones del folklore, que todos nos sabíamos. Alguna de María Elena Walsh, que eran, en 1966, lo último de la moda infantil. La canción del jacarandá, por ejemplo, tuvo una interpretación notable, en una noche de “peña” de fin de semana, a cargo del improvisado coro de infantes de la colonia.

Una vez hablamos por teléfono con nuestros padres. Se organizó para que así fuera, con la convocatoria a padres al teléfono de la Junta Coordinadora Escolar. Nosotros, desde el hotel. El teléfono era enorme, muy grande. Tuve dificultades: cuando lo apoyaba en la oreja, me quedaba lejos el micrófono; y si acercaba el micrófono a la boca, me quedaba lejos la oreja y no escuchaba.

Algo hablamos con mi madre. Poco. Me gusta mucho, le dije. Portate bien, me dijo ella.

La quincena pasó. El último día, salimos a pasear por el pueblo. Las maestras querían llevar algún regalo de recuerdo. Sentí una sensación rara: quería volver, y, al mismo tiempo, no quería, quería quedarme.

Volvimos. Todos bronceados, con el cuero curtido por la sal del mar.

Otra vez me esperaba el tío Eustaquio, con la camioneta modelo 1928, pintada con los colores de Boca.

En casa, papá había preparado dos pollos, a la parrilla, en el patio. Me recibieron como a quien estuvo en la guerra y salió victorioso.

Ese año, empecé la escuela en marzo sintiéndome mayor, otra persona. A fin de junio, los militares voltearon al gobierno de Illia.

En 1967, terminé la primaria. Empecé la secundaria, en el Colegio Nacional Esteban Etcheverría. Todo ese tiempo transcurrió con gobiernos militares, sin democracia.

Nunca volví a ver a mis amiguitos de la colonia de vacaciones. Solo quedó, de aquellos 15 días de mar y playa, la foto que ilustra esta nota.