La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y acumula 23,7% en el año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,8% durante septiembre y acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El dato representa una leve aceleración frente a agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) había registrado un incremento del 1,7%. En la comparación con septiembre del año pasado, los precios acumularon una suba del 32,9% interanual, 0,4 puntos porcentuales menos que el 33,3% registrado en agosto.

La medición porteña vuelve a mostrar una aceleración mensual después de la fuerte desaceleración de agosto. En julio, la inflación había llegado al 2,9%, luego de tres meses consecutivos de descenso.

Vivienda y alimentos impulsaron los aumentos

Cuatro divisiones explicaron buena parte del resultado de septiembre: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud y Educación.

En conjunto, esos rubros representaron el 64,9% del incremento mensual del índice general.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 2,3% y aportó 0,47 puntos porcentuales al IPCBA.

Según el informe oficial, el aumento estuvo relacionado principalmente con los ajustes en los gastos comunes de las viviendas y los alquileres.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% y aportó otros 0,37 puntos al índice.

Dentro de ese rubro se destacó el fuerte incremento de Verduras, tubérculos y legumbres, que subieron 11,3%. También aumentaron Carnes y derivados, un 1,3%, y Leche, productos lácteos y huevos, un 1,9%.

Los servicios aumentaron más que los bienes

Durante septiembre, los bienes subieron 1,6%, mientras que los servicios avanzaron 2%.

La diferencia también se observa en el acumulado anual. En los primeros nueve meses de 2026, los bienes aumentaron 19%, frente al 27,6% registrado por los servicios.

En términos interanuales, las variaciones fueron del 27,6% y 36%, respectivamente.

La denominada inflación núcleo, medida a través de la agrupación Resto IPCBA, registró en septiembre un incremento del 1,7% y desaceleró hasta el 31,6% interanual.

Los precios Regulados aumentaron 2,1%, impulsados por las cuotas de educación formal, medicina privada, tarifas residenciales de agua, gas y electricidad y los aumentos del subte y los colectivos urbanos. En los últimos doce meses acumularon una variación del 41,6%.

Los bienes y servicios Estacionales, en tanto, aumentaron 2,3%, principalmente por las subas de las verduras y las prendas de vestir.

Cuándo se conocerá la inflación nacional

El dato de la Ciudad de Buenos Aires aparece como una referencia previa a la publicación del índice nacional correspondiente a septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo martes 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor de todo el país.

Las estimaciones de las consultoras privadas anticipan que la inflación nacional podría ubicarse alrededor del 2%, luego de conocerse el 1,8% registrado durante septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.