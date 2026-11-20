La incorporación de inteligencia artificial (IA) en las empresas permite agilizar procesos y reducir tiempos de trabajo, pero también abre nuevos desafíos en materia de ciberseguridad. Especialistas tecnológicos y autoridades del Gobierno de Neuquén analizaron estos riesgos durante la jornada “Adoptar IA sin exponerse”, organizada por la escuela de negocios Bizion.

El encuentro se realizó en el Campus Parque Central de UFLO Universidad, en Neuquén, y reunió a más de 80 inscriptos, entre referentes del sector tecnológico y representantes del Gobierno provincial. La actividad incluyó exposiciones sobre gobernanza de inteligencia artificial, protección de identidades digitales y gestión de datos empresariales.

También se abordó la seguridad informática en dos sectores estratégicos para la economía regional: la industria del petróleo y el gas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) vinculadas a Vaca Muerta.

Uno de los principales planteos fue que incorporar inteligencia artificial no consiste solamente en aprovechar sus ventajas operativas. Las organizaciones también deben revisar qué información comparten con estas plataformas, cómo administran sus accesos y qué medidas adoptan para evitar la exposición de datos sensibles.

Los ataques informáticos pasaron de semanas a horas

Jesús Almada, presidente de Infotech, advirtió sobre la aceleración de los ataques informáticos a partir de la incorporación de nuevas tecnologías. Según explicó, los procesos que antes podían demandar entre 30 y 40 días, desde la preparación hasta la ejecución de un ataque, actualmente pueden desarrollarse en cuestión de horas.

La advertencia cobra relevancia para las empresas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas, procesar documentos o analizar información interna.

Almada también señaló que existe un riesgo que muchas organizaciones no contemplan cuando utilizan estas plataformas: la exposición de información empresarial que se introduce en ellas para agilizar el trabajo cotidiano.

“Lo que no tenemos en cuenta es lo que está pasando por detrás: todo lo que eso genera en cuanto a la exposición de nuestra información al resto del mundo”, sostuvo.

El problema no se limita a los sistemas informáticos tradicionales. También involucra los datos personales, bancarios y de seguridad que empleados y directivos pueden compartir con herramientas de IA sin conocer suficientemente las condiciones de tratamiento y almacenamiento de esa información.

El error humano también puede comprometer la seguridad de las empresas

Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria y Modernización del Gobierno de la Provincia del Neuquén, puso el foco en el comportamiento de las personas y en los hábitos cotidianos de trabajo.

El funcionario sostuvo que la ciberseguridad no depende exclusivamente de contar con programas o sistemas de protección, sino también de evitar prácticas que puedan facilitar el acceso de terceros a información privada.

“Hay veces que el problema está entre la silla y el teclado: somos nosotros, con nuestros errores. Muchas veces, por nuestros hábitos, vamos dejando puertas abiertas”, afirmó.

La advertencia apunta a una dimensión central de la seguridad digital: las decisiones que toman los trabajadores al utilizar dispositivos, administrar contraseñas, compartir archivos o acceder a plataformas externas.

En ese escenario, la capacitación del personal y la definición de reglas internas para utilizar inteligencia artificial adquieren un papel relevante. Una herramienta puede resultar eficiente para resolver una tarea, pero su uso sin criterios de seguridad puede generar vulnerabilidades para toda la organización.

Por qué Bizion incorporó la ciberseguridad a su agenda

La jornada fue impulsada por Bizion, una escuela de negocios que decidió incorporar la protección de datos y la seguridad informática a sus actividades de formación empresarial.

Gonzalo Echegaray, director de la institución, explicó que la temática comenzó a ocupar un lugar prioritario frente a los cambios que genera la inteligencia artificial en las organizaciones.

“Nos pareció que era un tema que no teníamos en la agenda y que probablemente sea, a partir de ahora, uno de los más importantes”, expresó.

El encuentro contempló distintos paneles y exposiciones para abordar la gobernanza de inteligencia artificial, la protección de identidades digitales y la gestión de datos empresariales.

También incluyó contenidos específicos sobre los desafíos de ciberseguridad en la industria del petróleo y el gas y en las pymes que trabajan en torno a Vaca Muerta.

Qué deben revisar las empresas antes de incorporar inteligencia artificial

La experiencia presentada durante la jornada permite identificar distintos aspectos que las organizaciones deben considerar cuando incorporan herramientas de inteligencia artificial a sus procesos.

Entre los principales puntos de atención se encuentran:

Protección de datos: revisar qué información personal, bancaria, comercial o estratégica se introduce en plataformas de IA.

Identidades digitales: establecer mecanismos seguros de acceso y proteger las credenciales de empleados y directivos.

Reglas de utilización: definir qué herramientas están autorizadas y qué información puede compartirse con ellas.

Capacitación: preparar a los trabajadores para reconocer riesgos y evitar hábitos que faciliten ataques informáticos.

Gobernanza de IA: establecer responsables y criterios internos para controlar cómo se utilizan estas tecnologías.

Estos aspectos resultan especialmente relevantes para las pymes, que pueden incorporar soluciones de inteligencia artificial sin contar necesariamente con equipos propios de ciberseguridad.

En Neuquén, el desafío también alcanza a las empresas proveedoras de la industria hidrocarburífera, que administran información comercial, operativa y técnica vinculada con una actividad estratégica para la provincia.

Inteligencia artificial y Vaca Muerta: un desafío para la industria regional

La expansión de la inteligencia artificial plantea oportunidades para mejorar la productividad de las empresas neuquinas, pero también obliga a prestar atención a la seguridad de los sistemas que sostienen sus operaciones.

En la industria del petróleo y el gas, la digitalización puede intervenir en la administración de datos, la logística, el mantenimiento y distintos procesos productivos. Sin embargo, la protección de esa información se vuelve un componente necesario para acompañar la transformación tecnológica.

Las pymes que integran la cadena de valor de Vaca Muerta también enfrentan este desafío. Su incorporación a entornos digitales y plataformas utilizadas por grandes compañías exige prestar atención a los accesos, el intercambio de documentación y la protección de información comercial y operativa.

La jornada organizada por Bizion puso el foco en esa relación entre innovación y seguridad: aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin descuidar los datos y los sistemas que utilizan las organizaciones.

Por el momento, no se informaron nuevas medidas provinciales, protocolos obligatorios ni programas específicos derivados del encuentro. La actividad dejó planteada una agenda de trabajo que vincula a empresas, especialistas tecnológicos y autoridades públicas frente a los desafíos de la transformación digital.