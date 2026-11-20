El feriado del lunes 23 de noviembre conforma un fin de semana largo de tres días en toda la Argentina, abarcando desde el sábado 21 hasta el lunes 23. La medida responde al traslado oficial del Día de la Soberanía Nacional para fomentar el turismo interno antes del cierre del calendario 2026.

Por qué es feriado el lunes 23 de noviembre en Argentina

El asueto nacional del lunes 23 de noviembre se debe al corrimiento del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original en el calendario corresponde al viernes 20.

La conmemoración histórica recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 sobre el río Paraná en defensa de la soberanía territorial argentina.

El traslado hacia el lunes se apoya en el artículo 6 de la Ley 27.399, la normativa vigente que regula los feriados nacionales trasladables con el objetivo de promover la actividad turística y el movimiento económico en las distintas regiones del país.

Qué feriados y días no laborables quedan en el calendario 2026

Contando el receso del lunes 23 de noviembre, al calendario oficial de 2026 le restan exactamente tres feriados nacionales y un día no laborable antes de finalizar el año.

Este esquema garantiza que, tras el descanso de noviembre, los trabajadores y estudiantes contarán todavía con dos nuevos fines de semana largos durante el mes de diciembre:

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional trasladado del viernes 20).

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado nacional inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional inamovible).

Cómo impactan los próximos fines de semana largos de diciembre

El próximo descanso extendido tendrá lugar entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre, conformando un puente turístico de cuatro jornadas gracias al lunes 7 no laborable.

A diferencia de los feriados nacionales inamovibles como el 8 de diciembre y el 25 de diciembre, la actividad laboral durante el lunes 7 queda sujeta a la decisión de cada empleador en el sector privado, mientras rige el asueto para la administración pública y las entidades bancarias.

Con este cronograma confirmado para el cierre de 2026, quienes planifican escapadas hacia la cordillera neuquina o distintos destinos turísticos del país ya cuentan con las fechas exactas para organizar traslados y reservas antes de las fiestas de fin de año.