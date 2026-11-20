La inteligencia artificial se incorporó a la vida cotidiana, transformó las formas de trabajar, estudiar y crear contenidos, y abrió un debate sobre los límites de la tecnología. En ese escenario, el Diccionario de Cambridge eligió human (humano) como palabra del año 2026, una decisión que refleja la preocupación por preservar las capacidades y características que distinguen a las personas de las máquinas.

La institución británica explicó que la elección estuvo vinculada con las discusiones que marcaron el año sobre qué significa ser humano en un mundo en el que la inteligencia artificial (IA) avanza sobre actividades que históricamente dependieron de las personas.

Colin McIntosh, lexicógrafo del Cambridge Dictionary, sostuvo que la expansión de estas herramientas está modificando la manera en que las sociedades hablan sobre la condición humana. "La inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de hablar sobre lo que significa ser humano", señaló.

McIntosh también advirtió que el temor a perder determinadas capacidades al delegar tareas intelectuales en sistemas automatizados llevó a reconsiderar el grado de dependencia de estas tecnologías, desde la resolución de problemas matemáticos hasta la enseñanza de los más chicos.

Human o humano, la palabra del año según el Cambridge Dictionary - Foto: Noticias Argentinas

Por qué Cambridge eligió la palabra human

La definición de human en el diccionario hace referencia a las cualidades, los defectos y los sentimientos propios de las personas, en contraposición con los dioses, los animales o las máquinas.

Sin embargo, el término adquirió una nueva dimensión frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Cambridge identificó un crecimiento en el uso de expresiones como human-made (hecho por seres humanos), utilizadas para diferenciar las creaciones humanas de aquellas producidas mediante sistemas automatizados.

La discusión también llegó al mundo del arte y el entretenimiento. Escritores, músicos y actores manifestaron su preocupación por el uso de sus obras para entrenar modelos de inteligencia artificial y por la reproducción de sus voces, imágenes y estilos sin autorización.

Entre las figuras que participaron de esos reclamos se encuentran Billie Eilish, Cate Blanchett y Scarlett Johansson, junto con otros artistas y referentes de la industria cultural.

El debate incluye cuestiones vinculadas con los derechos de autor, la protección de la creatividad y el reconocimiento del trabajo de quienes producen contenidos originales.

El impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana

La elección de Cambridge también pone en primer plano una pregunta que atraviesa distintos ámbitos sociales: qué capacidades humanas deben preservarse frente a la automatización.

La educación y el trabajo aparecen entre los espacios donde esa discusión tiene mayor relevancia. La posibilidad de delegar tareas, resolver problemas o producir textos mediante inteligencia artificial obliga a revisar el papel del pensamiento crítico, la creatividad y la intervención humana.

Desde la Universidad de Cambridge, la especialista en gobernanza de inteligencia artificial y derechos humanos Rachel Adams advirtió que estas herramientas pueden profundizar desigualdades existentes, aunque también tienen potencial para contribuir a resolverlas.

El desafío, planteó, consiste en decidir colectivamente qué valores deben orientar el desarrollo tecnológico y de qué manera sus beneficios pueden llegar a la sociedad.

Qué otras palabras compitieron por el reconocimiento

Además de human, el Diccionario de Cambridge identificó otros términos que reflejaron las transformaciones tecnológicas y culturales de 2026.

Entre los principales candidatos figuraron:

Agent (agente) : hace referencia a los sistemas de inteligencia artificial capaces de realizar tareas complejas y tomar decisiones con distintos grados de autonomía.

Analogue (analógico) : describe actividades, objetos y experiencias que no dependen de internet ni de la tecnología digital. Se relaciona con el interés por recuperar hábitos como leer libros impresos, tejer o escuchar discos de vinilo.

Wholesome: se utiliza para describir aquello que resulta positivo, saludable o que genera una sensación de bienestar.

El diccionario también destacó expresiones que podrían ganar protagonismo en los próximos años. Una de ellas es FOBO, sigla en inglés de fear of becoming obsolete, que puede traducirse como miedo a quedar obsoleto. El concepto describe la preocupación por perder el empleo o dejar de ser necesario debido al avance de la inteligencia artificial.

La palabra del año 2025 fue parasocial

La elección de human continúa una tendencia de Cambridge de destacar términos que reflejan cambios en los comportamientos y las relaciones sociales.

En 2025, el diccionario había seleccionado parasocial, una palabra que describe los vínculos unilaterales que las personas establecen con celebridades, personajes de ficción o figuras públicas, aunque no exista una relación personal recíproca.

La decisión de 2026 pone el foco en otra transformación: la relación entre las personas y las máquinas, y la necesidad de repensar qué significa ser humano en una sociedad cada vez más atravesada por la inteligencia artificial.