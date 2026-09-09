Pruebas PISA y educación: qué está fallando y qué cambios necesita el sistema

La discusión sobre cómo mejorar la educación volvió a instalarse con fuerza a partir del debate por la extensión de la jornada escolar. Para Marina Smoljan, integrante de la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, el desafío excede la cantidad de horas que los chicos permanecen en las escuelas: también es necesario preguntarse qué aprenden, cómo se enseña y qué resultados obtiene el sistema.

En diálogo con La Segunda Mañana por AM550, Smoljan consideró positivo que se discuta la posibilidad de llevar la jornada escolar a ocho horas, aunque cuestionó que todavía sea necesario debatir una medida que, según recordó, ya estaba contemplada en normativas anteriores.

“La Ley Provincial del 2015 ya preveía la extensión de la jornada”, señaló, y recordó que la Ley de Educación Nacional de 2006 también establecía la necesidad de avanzar hacia la jornada extendida o doble jornada. Por eso, sostuvo que el principal problema no pasa solamente por generar nuevas normas sino por tomar decisiones para cumplir con las que ya están vigentes. “Más que discutir leyes, tiene que haber decisiones políticas de cumplir con las leyes que ya hay”, afirmó.

“Veinte años es mucho tiempo”

Smoljan reconoció que extender la jornada requiere infraestructura, planificación y recursos, pero remarcó que el sistema educativo tuvo tiempo suficiente para prepararse. “Estamos de acuerdo con que se va a necesitar más infraestructura. Ahora, 20 años es mucho”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la actual disminución de la matrícula en algunas escuelas puede convertirse incluso en una oportunidad para comenzar a adaptar edificios y reorganizar el sistema. “Hay muchas escuelas en las que los cursos tienen muy poquitos chicos y hay salas de jardín que se están cerrando”, explicó. A su entender, la baja de la natalidad permite pensar una planificación de infraestructura que contemple una eventual implementación de la doble jornada.

Sin embargo, también advirtió que la situación demográfica puede cambiar si se mantienen las corrientes migratorias hacia Neuquén. “Si la inmigración termina siendo la que proyectan que va a ser, si se habla de triplicar la población de la provincia, evidentemente vamos a necesitar más escuelas”, sostuvo.

Las pruebas PISA y una señal de alerta

Uno de los puntos centrales de la entrevista fueron los resultados educativos. Smoljan planteó que las pruebas PISA funcionan como una fotografía que permite observar el desempeño de los estudiantes y detectar problemas que no deberían ser ignorados. “A veces no nos queremos sacar la foto, pero es importante ver qué es lo que pasa”, afirmó.

Según explicó, los resultados muestran dificultades particularmente graves en matemática. “Ocho de cada diez chicos de 15 años no puede resolver problemas de matemática de la vida diaria”, señaló.

Para graficar la dimensión del problema, mencionó situaciones cotidianas como comprender una promoción comercial en un supermercado. “Cuando veo una oferta que dice ‘la segunda unidad al 50%’, no lo entiende. No sabe lo que le están hablando”, ejemplificó.

Smoljan también destacó otro dato que consideró especialmente preocupante: solo uno de cada 100 estudiantes alcanza un buen nivel en alguna de las tres áreas evaluadas: matemática, lengua o ciencias, según su interpretación de los resultados mencionados durante la entrevista.

A partir de esos datos, planteó que el debate educativo debe mirar más allá de las condiciones materiales de las escuelas.

“Las condiciones necesarias no son suficientes”

Para la referente de Padres Organizados, garantizar que haya edificios adecuados, docentes frente a los cursos y continuidad de las clases constituye una base imprescindible, pero no garantiza por sí misma el aprendizaje. “Nada es una condición suficiente. Nosotros hablamos de condiciones necesarias”, explicó.

Entre ellas enumeró que la escuela esté en condiciones, que los chicos estén en las aulas, que haya docentes y que esos docentes tengan una formación profesional adecuada. Pero, según remarcó, después de garantizar esas condiciones hay que mirar qué ocurre dentro del aula. “También hay que hacerse un replanteo hacia dentro del sistema respecto de qué es lo que está pasando”, sostuvo.

En ese punto, cuestionó los métodos de enseñanza y puso especial énfasis en la alfabetización. Según explicó, el cambio hacia un sistema de alfabetización fónico, estructurado y secuencial implementado en otros lugares permitió mejorar rápidamente los niveles de comprensión lectora en los primeros años.

Smoljan sostuvo que Neuquén continúa utilizando un modelo constructivista de alfabetización y consideró necesario revisar sus resultados. “Primero enseñémosle a leer”, resumió al referirse al debate sobre la incorporación de nuevas tecnologías en las escuelas.

El desafío de formar mejores docentes

La discusión sobre la calidad educativa, según Smoljan, también obliga a mirar los institutos de formación docente. La dirigente explicó que existe una suerte de círculo que se retroalimenta: los estudiantes que atraviesan el sistema educativo se convierten luego en futuros docentes.

“El chico que sale del secundario es el que entra en el Instituto de Formación Docente”, explicó.

Por eso, consideró necesario profesionalizar la carrera docente y revisar también los conocimientos con los que llegan los futuros maestros y profesores a los institutos.

Tecnología sí, pero como herramienta

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el vínculo entre las nuevas tecnologías y la educación. Smoljan aclaró que desde la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación no plantean una posición taxativa contra los dispositivos tecnológicos, pero sí consideran que su incorporación debe responder a una finalidad pedagógica.

“Los dispositivos tienen que estar en la medida que el docente a cargo considere que es apropiado y que va a sumar a lo que ese docente está desarrollando”, sostuvo.

La diferencia, explicó, está en que la tecnología sea utilizada como una herramienta de aprendizaje y no simplemente como un elemento recreativo.

También consideró inevitable que los estudiantes deban aprender a utilizar herramientas como la inteligencia artificial, aunque insistió en que su incorporación debe darse sobre una base sólida de conocimientos. “Si tenemos chicos que salen del sistema sin poder comprender un texto, preguntarnos qué vamos a hacer con los teléfonos... Primero enseñémosle a leer”, planteó.

Más horas de escuela, pero también mejores aprendizajes

La discusión sobre la extensión de la jornada escolar, de esta manera, aparece para Smoljan como una oportunidad pero no como una solución aislada. “La escuela tiene que estar en condiciones, los chicos tienen que estar en el aula y tiene que haber docentes formados, pero eso no es suficiente para el aprendizaje”, sintetizó.

En Neuquén, además, señaló que la continuidad de las clases sigue siendo un problema. Si bien reconoció avances en infraestructura y en la situación salarial, advirtió sobre la cantidad de jornadas que se pierden por medidas de fuerza.

Para Smoljan, el desafío educativo requiere entonces una mirada integral: más tiempo en las aulas, continuidad, infraestructura, docentes mejor formados, revisión de los métodos de enseñanza y evaluaciones que permitan saber efectivamente qué están aprendiendo los estudiantes.

En ese marco, invitó además a participar del Foro de Calidad y Equidad Educativa, organizado junto con Educar 2050, que se realizará en el Polo Tecnológico y contará con especialistas y representantes de distintos sectores vinculados con la educación y el mundo productivo.