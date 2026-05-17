El hombre considerado líder de la Secta rusa de Bariloche, Konstantin Rudnev, actualmente cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires, en San Vicente, tras recibir el permiso. En los últimos días se han conocido detalles de cómo vive y cómo es el lugar donde está alojado mientras espera el fin de la investigación que dará paso al juicio.

Desde hace días Rudnev se encuentra en el Complejo Los Cedros, ubicado en el partido bonaerense de San Vicente, junto con su esposa, Tamara Rudneva, quien había sido investigada en el caso, aunque no se le han formulado cargos. Cabe destacar que la mujer es quien firmó como garante de la prisión domiciliaria.

Esta medida se logró tras la autorización de la Justicia luego del otorgamiento de la tobillera electrónica y el pago de $30 millones como caución, pese a que la Fiscalía trató de varias formas impugnar la resolución.

El complejo se encuentra en la calle Los Cedros al 903 y es considerado una casa de campo de alquiler y eventos, donde en diversas oportunidades hicieron fiestas.

Según fuentes cercanas, el predio tiene piscina con un deck de madera, laguna, juegos, parrilla y canchas de distintos deportes.

A su vez cuenta con diversos espacios al aire libre y dos cabañas, cada una con capacidad para hasta ocho personas.