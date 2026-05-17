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Trata de personas

Cómo es el gran complejo donde el líder de la secta rusa de Bariloche cumple su domiciliaria

El lugar incluye pileta, juegos, canchas y una laguna propia, según trascendió. Para obtener esta prisión pagó 30 millones de pesos, fijó el domicilio y utilizará tobillera electrónica.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 14:28
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Desde que fue arrestado en marzo de 2025 permaneció en la cárcel de Rawson.

El hombre considerado líder de la Secta rusa de Bariloche, Konstantin Rudnev, actualmente cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires, en San Vicente, tras recibir el permiso. En los últimos días se han conocido detalles de cómo vive y cómo es el lugar donde está alojado mientras espera el fin de la investigación que dará paso al juicio.

Desde hace días Rudnev se encuentra en el Complejo Los Cedros, ubicado en el partido bonaerense de San Vicente, junto con su esposa, Tamara Rudneva, quien había sido investigada en el caso, aunque no se le han formulado cargos. Cabe destacar que la mujer es quien firmó como garante de la prisión domiciliaria.

Esta medida se logró tras la autorización de la Justicia luego del otorgamiento de la tobillera electrónica y el pago de $30 millones como caución, pese a que la Fiscalía trató de varias formas impugnar la resolución.

El complejo se encuentra en la calle Los Cedros al 903 y es considerado una casa de campo de alquiler y eventos, donde en diversas oportunidades hicieron fiestas.

Según fuentes cercanas, el predio tiene piscina con un deck de madera, laguna, juegos, parrilla y canchas de distintos deportes.

A su vez cuenta con diversos espacios al aire libre y dos cabañas, cada una con capacidad para hasta ocho personas.

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