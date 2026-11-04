Una joven piloto sorprendió a sus papás en pleno vuelo con un mensaje que emocionó a todos

La rutina de un vuelo comercial tiene anuncios, indicaciones de seguridad y mensajes de la tripulación. Sin embargo, esta vez hubo algo que no estaba en el protocolo y que terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para dos pasajeros. Lucía Fontana, una joven piloto comercial, sorprendió a sus padres cuando descubrieron que el mensaje que estaban escuchando desde la cabina estaba especialmente dirigido a ellos.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Los protagonistas son los papás de Lucía, que viajaban en los asientos 1F y 1E de la aeronave, sin saber que la piloto tenía preparada una sorpresa.

El mensaje de la piloto que emocionó a sus padres

Todo comenzó con el habitual anuncio de la tripulación. Lucía informó que el avión había iniciado el descenso hacia Buenos Aires y les agradeció a los pasajeros por haber elegido ese vuelo. Pero antes de despedirse, decidió pedirles unos minutos más de atención para hacer algo muy especial.

"Les voy a robar unos minutos más de su atención para saludar a mis papás que están en el 1F y 1E", anunció la joven desde la cabina de mando.

A continuación, explicó por qué ese viaje tenía un significado diferente para ella y destacó el acompañamiento que recibió de sus padres durante su formación profesional. "Este vuelo es muy especial, ya que ellos fueron parte de toda mi carrera y a veces se hace muy duro, y tener el apoyo de ellos la verdad es que fue muy importante", expresó.

La dedicatoria terminó con un pedido que sorprendió al resto de los pasajeros: un aplauso para sus papás, que no pudieron contener la emoción ante las palabras de agradecimiento de su hija.

Lucía Antonella Fontana en el aeropuerto de San Fernando en febrero de 2023 - Foto: Instagram @lufonntana

Quién es Lucía Antonella Fontana, la piloto que se volvió viral

Lucía Antonella Fontana se presenta en su perfil de Instagram como piloto comercial de 1ra e instructora de vuelo. En sus publicaciones comparte distintos aspectos de su actividad profesional y del mundo de la aviación, con imágenes vinculadas a las cabinas de mando, los aviones y su trabajo como parte de la tripulación.

Esta vez, sin embargo, el protagonismo no estuvo puesto en un destino ni en una experiencia de vuelo, sino en el reconocimiento a quienes la acompañaron durante el camino que la llevó a cumplir su objetivo profesional.

Un mensaje que salió de la rutina de un vuelo comercial y que encontró, a varios miles de metros de altura, una manera muy especial de agradecer el apoyo familiar.