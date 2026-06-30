La declaración de María Noguera, madre de Loan Danilo Peña, marcó uno de los momentos más conmovedores desde el inicio del juicio por la desaparición del niño. Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, la mujer sostuvo que Carlos Pérez y Laudelina Peña conocen qué ocurrió con su hijo y les reclamó que revelen la verdad.

"Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín", expresó durante su testimonio. Luego agregó: "Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento de que está vivo".

En otro tramo de su declaración, Noguera profundizó la acusación al afirmar que los dos imputados conocen el paradero del niño. "Ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia", sostuvo visiblemente emocionada.

Cuando el tribunal le pidió que identificara a quiénes se refería, nombró directamente a Laudelina Peña y a Carlos Pérez. En ese momento, desde el sector donde se encontraba el exmarino detenido se escuchó su respuesta: "Yo no sé nada".

La madre de Loan también recordó la última vez que vio a su hijo, el 13 de junio de 2024, antes del almuerzo familiar en la casa de su suegra, Catalina Peña.

"Nos vemos más tarde", fueron las últimas palabras que intercambió con el niño antes de que partiera junto a su padre a caballo rumbo al encuentro familiar. Al rememorar esa escena, María rompió en llanto.

Durante su declaración, la mujer aseguró que nunca atravesó una situación similar con ninguno de sus hijos.

"Ocho hijos crié y siempre estuvieron conmigo. El más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo", expresó entre lágrimas.

Ante la intensidad de su angustia, una psicóloga del tribunal le ofreció interrumpir momentáneamente la audiencia, aunque Noguera decidió continuar con su testimonio.

Mientras tanto, los imputados siguieron atentamente la declaración, entre ellos Laudelina Peña y el resto de los familiares acusados, sin realizar manifestaciones durante el relato.

La jornada también incluyó la declaración previa de José Peña, padre de Loan, quien volvió a señalar a Laudelina Peña y aportó nuevos elementos sobre lo ocurrido el día de la desaparición del niño, cuyo paradero sigue siendo un misterio desde hace más de un año.