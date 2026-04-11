Casi dos años después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 4 años que fue visto por último vez durante un almuerzo en casa de su abuela en la ciudad correntina de 9 de Julio, la justicia federal de esa provincia fijó la fecha para el inicio del juicio por su presunta sustracción. El inicio de las audiencias está previsto para mediados de junio de 2026 y habrá 17 personas acusadas.

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña comenzará el próximo 16 de junio, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas. El proceso estará a cargo del Tribunal Federal de Corrientes, que resolvió adelantar la fecha tras los planteos de las partes.

La decisión del Tribunal Federal de Corrientes se tomó luego de la audiencia del 27 de febrero, cuando inicialmente se había fijado el inicio del debate para el 7 de octubre. Sin embargo, tras las objeciones presentadas, los jueces reconsideraron el cronograma y establecieron un comienzo más próximo.

De acuerdo al escrito, las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia semanal: una semana se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves, y la siguiente los miércoles y jueves, modalidad que se mantendrá hasta la finalización del proceso.

El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. En tanto, la acusación será sostenida por la Unidad Fiscal de Corrientes, a cargo de los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaeffer.

Además, se dispuso que los alegatos de apertura y clausura del juicio, junto con la lectura del veredicto, serán transmitidos a través del canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

Quiénes son los 17 acusados por la presunta desaparición del caso Loan Peña

En el banquillo de los acusados estarán la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del menor Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi, su marido Daniel Ramírez y el ex comisario Walter Maciel, todos imputados por la supuesta sustracción y ocultamiento del Loan.

En paralelo, avanza otra investigación por delitos como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, en la que están imputadas varias personas.