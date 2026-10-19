El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una nueva instancia de los alegatos finales. Será el turno de las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos Díaz, dos de los profesionales que integraron el equipo que atendió al exfutbolista antes de su muerte.

La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El primero en exponer será Diego Olmedo, abogado de Díaz. Luego llegará el turno de Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov.

Ambos profesionales llegaron a juicio acusados de homicidio simple con dolo eventual, aunque durante los alegatos las partes formularon pedidos diferentes respecto de su responsabilidad y de la calificación jurídica que consideran aplicable.

Qué penas pidieron para Carlos Díaz

En el caso del psicólogo, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari solicitaron una condena de cinco años de prisión por homicidio culposo.

El abogado Fernando Burlando realizó un pedido de pena similar, mientras que Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, reclamó 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Las posiciones tampoco fueron coincidentes entre las querellas. Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, y Pablo Jurado, representante de las hermanas de Diego, solicitaron la absolución de Díaz por el beneficio de la duda.

Según fuentes vinculadas al proceso, se espera que Olmedo sostenga durante su alegato que la intervención profesional de Díaz no tuvo incidencia en la muerte de Maradona. Entre los argumentos de la defensa aparece que los estudios realizados durante la autopsia no detectaron drogas de abuso ni alcohol.

Los pedidos de condena contra Cosachov

La situación de Agustina Cosachov presenta otro escenario. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron para la psiquiatra una pena de ocho años de prisión.

Las distintas querellas formularon pedidos que van desde los ocho hasta los 14 años. El abogado de Diego Junior reclamó 10 años; Baudry, 14; Burlando, 10; Linfante y Jurado solicitaron ocho años.

Mischanchuk centrará su exposición en defender la actuación profesional de Cosachov y el plan farmacológico indicado a Maradona durante el período investigado.

Cómo continuará el juicio

La ronda de alegatos defensivos seguirá durante el resto de la semana. El miércoles expondrá Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, y posteriormente lo hará Nicolás D'Albora, defensor de Nancy Edith Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Para el jueves están previstas las exposiciones de las defensas del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería Mariano Perroni.

En cuanto al médico clínico Pedro Di Spagna, las acusaciones desistieron de continuar el proceso en su contra y solicitaron su absolución. La decisión deberá quedar formalizada por el tribunal al momento de dictar la resolución correspondiente.

El proceso continuará así con las defensas antes de ingresar en las etapas finales previstas por el tribunal.