El pedido de absolución para Carlos Díaz dejó a Jana Maradona en el centro del enojo de Dalma Maradona. La joven respondió con un extenso mensaje en Instagram, en el que defendió la posición de sus abogados y negó haber alcanzado un acuerdo con Matías Morla. También cuestionó cómo su hermana había contado lo sucedido.

Antes de explicar su postura, anticipó por qué había decidido exponer una disputa tan personal: “Esto será mucho texto y voy a entrar en un terreno choto que no es mi estilo, no me gusta, son cosas hiper íntimas pero es necesario para desmalezar las pelotudeces que están diciendo. Con tranquilidad y la cabeza fría”.

Aseguró que su posición había sido debatida antes de los alegatos: “Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado y de hecho el punto Díaz fue tema de debate. De 7 imputados coincidimos en 6”.

Jana Maradona también cuestionó que se la señalara por esa decisión: “Lo que a ustedes les llega o hablan con sus abogados, no tengo idea. No está ni bien ni mal, cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente”. Sobre el profesional, aclaró que pedir su absolución no suponía una buena opinión personal: “Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”.

El tramo dirigido a Dalma Maradona fue especialmente duro. Le reprochó la interpretación que había difundido sobre su actuación en el proceso: “Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira, que te encantaría que fuera verdad para confirmar que sí, que vos tenías razón. Pero no”.

Respecto de Morla, negó cualquier acuerdo o pago: “No me paga Morla, no arreglé con Morla. Y sé perfectamente lo hijo de puta y garca que es”. Como respaldo, recordó otro expediente en el que participa junto a sus hermanas: “Prueba de esto es que hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda, en capital y sin ir más lejos la última audiencia fue hace dos o tres semanas y las únicas dos que estábamos presentes, fuimos vos y yo”.

Jana Maradona también presentó como argumento una solicitud para investigar a personas del entorno del abogado: “En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo, cuñado de Morla, y Vanesa Morla, hermana de Morla, entre otros, o sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre. Sólo nosotros lo hicimos. Creo que mi posición está clara”.

Finalmente reclamó: “No omitan, ni inventen”. La diferencia entre las hermanas sigue centrada en el papel de Díaz. Félix Linfante, abogado de Jana, sostuvo que el psicólogo no decidía sobre la vida cotidiana ni el tratamiento de Diego; Dalma Maradona, en cambio, le atribuyó haberles pedido que dejaran de visitarlo para respetar ese tratamiento.