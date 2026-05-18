La Justicia federal realizará este martes una inspección ocular en distintos escenarios vinculados a la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

El procedimiento incluirá el naranjal donde el niño fue visto por última vez, la casa de su abuela Catalina y otros lugares incorporados a la investigación. La medida se desarrollará en el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad de 9 de Julio, y forma parte de una reconstrucción parcial de los hechos.

Fuentes judiciales señalaron que el objetivo es permitir al Tribunal Federal tomar contacto directo con los espacios vinculados a la causa y evaluar tiempos, distancias y circunstancias relevantes para el futuro juicio.

Además del naranjal y la vivienda familiar, también se inspeccionará la zona donde fue hallado el botín del niño, un elemento que la investigación considera presuntamente “plantado”. En ese tramo de la causa aparece involucrado el ex comisario Walter Maciel, quien estuvo al frente de los primeros operativos de búsqueda. Otro de los puntos incluidos en el recorrido judicial será el Hotel Despertar del Iberá, lugar donde permanecieron alojados algunos familiares del menor.

El juicio oral comenzará el próximo 16 de junio y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. También participarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

Entre los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Walter Maciel.

Además, otro grupo de imputados será juzgado por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos, entre otros delitos.