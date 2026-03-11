La investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor que permanece desaparecido desde hace más de 20 meses, enfrenta un nuevo obstáculo tras la decisión del juez Fermín Amado Ceroleni de iniciar los trámites para su jubilación.

Ceroleni, único juez correntino y presidente del Tribunal que lleva la causa, informó a la Cámara Federal de Casación Penal sobre su retiro próximo, solicitando la designación de un magistrado sustituto para continuar con el proceso judicial.

A la espera de la justicia

Actualmente, además de Ceroleni, en la causa participan dos jueces de otras provincias: Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro. Se espera que en las próximas horas la Justicia provincial anuncie quién será el reemplazo del magistrado correntino.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la complejidad del juicio, que involucra a 17 acusados, supera la capacidad de la Justicia local, razón por la cual se requirió la intervención de jueces de otros distritos para garantizar la correcta administración del expediente.

Esta situación se conoce en medio de la preocupación por la viralización de imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran a familiares presos, lo que generó un comunicado de los padres de Loan, María Noguera y José Peña, quienes denunciaron campañas de desprestigio.

En sus palabras, expresaron: “Desde la cobardía que otorga el anonimato digital o, en algunos casos, desde posiciones de visibilidad pública o poder mediático, han proferido calumnias e injurias y lo siguen haciendo, destinadas a erosionar la credibilidad de la familia y con motivaciones ajenas al hipócrita y declamado interés de ‘encontrar a Loan’”.

Asimismo, aclararon que su único propósito es “conocer quiénes se llevaron, ocultan y retienen a Loan” y que desean que, en caso de que el menor sea devuelto sano y salvo, se otorgue la libertad a los implicados, confiando en que “el tiempo, la investigación judicial y la confianza en las instituciones colocarán a cada uno según su lugar”.