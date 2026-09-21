Lali Espósito explicó el motivo por el que eligió llevar una remera con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante su llegada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde participa por la presentación de Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat.

Consultada por periodistas españoles sobre el significado de la prenda, la cantante sostuvo que detrás de una elección de vestuario había un mensaje vinculado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. “Porque es una remera, pero el mensaje no lo es”, afirmó.

Espósito señaló que fueron “semanas muy intensas” en la Argentina por la discusión sobre Malvinas y sostuvo que el Gobierno nacional “se ha expresado sorpresivamente de otra manera” respecto de la cuestión de soberanía. Sus declaraciones se producen luego de una serie de definiciones oficiales sobre la relación con el Reino Unido y el reclamo argentino por las islas.

La artista explicó además que decidió aprovechar la visibilidad internacional que tiene como consecuencia de su participación en el festival. “Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista”, sostuvo al explicar la decisión.

La remera tiene además un fin solidario. Según contó Lali, forma parte de una campaña cuya recaudación por las ventas está destinada a excombatientes de Malvinas de Tigre. La prenda utiliza una tipografía similar a la de la bandera que integrantes de la Selección Argentina exhibieron después del triunfo ante Inglaterra durante el Mundial 2026.

En ese contexto, Espósito cuestionó el tratamiento que, según su mirada, recibieron los excombatientes durante la actual gestión nacional. “Han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió”, afirmó.

La cantante también vinculó su gesto con la dimensión histórica del reclamo argentino. “Es un tema muy importante en la historia argentina”, sostuvo, y agregó que se trata de una cuestión relacionada con la soberanía y la memoria colectiva.

La aparición de Lali con la remera generó repercusión en España y en las redes sociales desde su llegada a San Sebastián. La frase elegida había cobrado especial visibilidad durante el Mundial 2026, luego de que jugadores argentinos mostraran una bandera con la misma consigna tras el partido frente a Inglaterra.

La artista se encuentra en España para acompañar la presentación de Glaxo, película de Naishtat que integra la competencia oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Su presencia en el certamen combinó así la agenda cinematográfica con un mensaje sobre una de las cuestiones históricas más sensibles de la política exterior argentina.