La ropa que eligió Lali Espósito para su paso por San Sebastián terminó abriendo una conversación que excedió al cine. Durante una conferencia de prensa, la artista explicó por qué quiso llevar un reclamo argentino a ese escenario internacional y vinculó su decisión con una forma concreta de acompañar a los excombatientes.

La remera llevaba la inscripción “las Malvinas son argentinas”. Al explicar el contexto, señaló: “El tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre. Pero han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde se habló mucho últimamente”. Su elección, remarcó, respondía a un asunto que considera presente en la vida del país.

El planteo incluyó una crítica política: “Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía”. Sobre su presencia en el encuentro, agregó: “Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival”.

Detrás de la prenda también hay una campaña que Lali Espósito quiso difundir. “Lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre”, contó. Así, además del mensaje sobre soberanía, su aparición permitió dar visibilidad al destino de los fondos obtenidos con esas ventas.

La cantante relacionó su participación con el trato que, a su entender, reciben los veteranos: “Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá”. El cuestionamiento formó parte de su explicación sobre por qué decidió sumarse.

Al profundizar en el significado del reclamo, expresó: “Es tema muy importante en la historia argentina y que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía... es un tema muy difícil y muy profundo”. Sus palabras pusieron el foco en la continuidad de esa memoria entre argentinos de distintas edades.

Sobre el alcance de su elección, Lali Espósito sostuvo: “Y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto, o en un festival internacional o donde sea”.

La actriz viajó para acompañar Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat e incluida en la competencia de la 74° edición del festival. En ese marco de exposición para su trabajo cinematográfico, decidió hacer visible también la campaña: quienes vieran sus imágenes podrían encontrarse con el reclamo y conocer a qué excombatientes busca ayudar la iniciativa.