Mientras el mundo vive expectante por el Grand Theft Auto (GTA) VI, Rosario mantiene vigente una restricción municipal que impide comercializar y exhibir los famosos videojuegos. La medida fue establecida en 1998, mediante el decreto Nº 14.704, y ahora podría quedar sin efecto por un proyecto presentado por el concejal Franco Volpe, de La Libertad Avanza.

La iniciativa propone derogar una normativa que también alcanza a la difusión de esos títulos en establecimientos con acceso a internet, como los antiguos cibercafés. El argumento central es que, después de 28 años, cambiaron la industria de los videojuegos, la tecnología y las formas de consumo.

El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Por lo tanto, la prohibición continúa vigente hasta que exista una decisión formal del Concejo Municipal de Rosario.

Por qué quieren derogar la prohibición del GTA en Rosario

El concejal Franco Volpe presentó una iniciativa para dejar sin efecto las restricciones establecidas por el decreto Nº 14.704. La propuesta comprende tanto a Grand Theft Auto como a Postal, dos videojuegos que quedaron alcanzados por una regulación municipal sancionada en mayo de 1998.

Volpe considera que la norma quedó desactualizada frente a la evolución tecnológica y al crecimiento de la industria del entretenimiento digital.

"Pasaron 28 años, cambió completamente la industria, las formas de consumo y la tecnología, pero seguimos teniendo una prohibición propia de otra época", sostuvo el concejal.

Entre otros aspectos, la normativa describió situaciones de delincuencia, violencia y muerte, además de mecánicas de juego que premiaban determinadas acciones criminales.

También señaló que el sector de los videojuegos mueve miles de millones de dólares en el mundo y que la franquicia GTA alcanzó una dimensión comercial muy diferente de la que tenía cuando se aprobó la regulación.

Según explicó, el objetivo no es tomar posición sobre los contenidos de los videojuegos, sino revisar una restricción que considera innecesaria en el contexto actual.

Cómo nació la prohibición de Grand Theft Auto en 1998

La historia comenzó con una publicación del diario La Capital del 18 de mayo de 1998, titulada "Juegos con licencia para matar: Violencia. Dos entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte".

La nota puso bajo la lupa a Grand Theft Auto y Postal, otro juego no tan famoso, por sus contenidos. Entre otros aspectos, describió situaciones de delincuencia, violencia y muerte, además de mecánicas de juego que premiaban determinadas acciones criminales.

Tres días después, el 21 de mayo de 1998, el Concejo Municipal de Rosario sancionó el decreto que restringió la comercialización y exhibición de ambos títulos.

El Concejo Deliberante de Rosario.

La norma fue promulgada el 13 de julio de 1998 y quedó registrada con el número 14.704.

Entre los fundamentos de aquella decisión aparecía la preocupación por la posible naturalización de la violencia entre niños y adolescentes. El documento también señalaba que Argentina no contaba entonces con un sistema de clasificación por edades para los videojuegos.

A partir de ese diagnóstico, los concejales consideraron necesario establecer una regulación específica para impedir que los menores quedaran expuestos a esos contenidos en los comercios y espacios de acceso público.

Qué prohíbe exactamente el decreto municipal de Rosario

Aunque suele hablarse de una prohibición del GTA, el alcance de la normativa es más específico.

El decreto Nº 14.704 establece restricciones sobre:

La venta de ejemplares de Grand Theft Auto y Postal.

La exhibición comercial de ambos videojuegos.

La difusión a través de internet en establecimientos conocidos como cibercafés a los que pudieran acceder menores de edad.

Además, el artículo segundo encomienda al Departamento Ejecutivo municipal adoptar las medidas de control necesarias para evitar la comercialización y exhibición de los títulos alcanzados.

Esto significa que la normativa no establece una prohibición general de jugar al GTA o a Postal dentro de una vivienda, sino que apunta a determinadas actividades comerciales y espacios públicos.

La diferencia es importante porque permite dimensionar qué cambiaría si prospera el proyecto presentado por Volpe.

El antecedente de Buenos Aires que ya derogó una prohibición similar sobre otro videojuego

El antecedente más cercano se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En 1998, ese distrito también había establecido una restricción vinculada con los contenidos violentos de un videojuego: Carmageddon, un título de carreras en el que los jugadores obtenían puntos al atropellar peatones.

La prohibición porteña permaneció durante casi tres décadas, hasta que fue derogada en junio de 2026, en el marco de una revisión de normas consideradas obsoletas o en desuso.

El antecedente permite observar cómo algunas regulaciones vinculadas con los videojuegos de los años noventa comenzaron a ser revisadas después de permanecer vigentes durante décadas.

Ahora, Rosario podría avanzar en una dirección similar si el Concejo Municipal aprueba la iniciativa.

GTA 6 y una industria que cambió desde los años noventa

Cuando Rosario aprobó su restricción, los videojuegos se comercializaban principalmente en formatos físicos y los cibercafés eran espacios habituales de acceso a computadoras e internet.

Desde entonces, el sector incorporó nuevas plataformas, distribución digital, servicios de suscripción, comunidades en línea y sistemas de clasificación por edades.

También cambió la manera en que los usuarios acceden a los contenidos: hoy pueden comprar, descargar y actualizar videojuegos desde consolas, computadoras y otros dispositivos conectados.