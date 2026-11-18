Twitch puso en marcha la campaña de Drops de GTA 6 para celebrar el lanzamiento del juego de Rockstar Games. A diferencia de otros títulos, las recompensas no son objetos dentro del juego, sino badges y emotes exclusivos para personalizar el perfil y el chat de la plataforma.

El evento comenzó el 18 de noviembre y se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026. Hay tiempo hasta el 24 de noviembre para empezar a mirar y completar la colección completa.

La campaña estará disponible hasta el 30 de noviembre e incluye 12 recompensas y el exclusivo badge Golden Iguana.

Las recompensas gratuitas por mirar streams

La primera tanda de premios se consigue mirando streams de GTA 6 que tengan los Drops activados. La mecánica no es acumulativa por horas totales: hay que mirar al menos 60 minutos durante seis días distintos dentro del período del evento.

Cada día desbloquea un badge de la serie GTA DVD Chest:

Purple Chain (día 1)

(día 1) Bronze Chain (día 2)

(día 2) Silver Chain (día 3)

(día 3) Gold Chain (día 4)

(día 4) Diamond Chain (día 5)

(día 5) Miami Chain (día 6)

No hace falta mirar los seis días de corrido. Se puede distribuir el tiempo a lo largo del evento, pero conviene arrancar antes del 24 para llegar con margen.

Las recompensas por suscripción

La segunda tanda requiere una suscripción paga a un canal que esté transmitiendo GTA 6. Las suscripciones Prime no cuentan para esta promoción.

Cada suscripción nueva o regalada desbloquea un badge y un emote de la colección The Heist. Para conseguir los seis premios de esta tanda hacen falta tres suscripciones:

Badges: Welcome 2 Miami, Scored Big y Bleed Miami.

Welcome 2 Miami, Scored Big y Bleed Miami. Emotes: BustedPlz, DinoBusted y SabaBusted.

El premio mayor: el Golden Iguana

Quien consiga los 12 premios anteriores (los seis badges gratuitos y los seis de suscripción) desbloquea automáticamente el Golden Iguana, el badge más raro de la campaña.

Como el evento termina el 30 de noviembre y los badges gratuitos requieren seis días, la fecha límite para empezar a mirar es el 24 de noviembre. Sin suscripciones pagas no se puede completar la colección ni acceder al Golden Iguana.

Cómo reclamar los Drops

El progreso se puede seguir desde la sección Drops & Rewards de Twitch o desde el inventario de Drops. Una vez alcanzado el tiempo de visualización o realizada la suscripción, hay que reclamar el premio manualmente desde esa misma sección.

Para esta campaña no es obligatorio vincular la cuenta de Twitch con la de Rockstar Games, ya que las recompensas son exclusivas de la plataforma y no se utilizan dentro del juego.

Los códigos de GTA 6 Ultimate Edition

Además de los Drops, Twitch confirmó que regalará códigos de GTA 6 Ultimate Edition entre el 19 y el 30 de noviembre. La plataforma no reveló la cantidad exacta ni los requisitos específicos para participar, pero se espera que se entreguen a través de notificaciones a los espectadores que estén viendo streams del juego.

Los códigos se pueden canjear en la consola correspondiente (PS5 o Xbox Series X|S) y no requieren ningún vínculo adicional con Rockstar.