Qatar 2022 fue el primer mundial en el que las apuestas deportivas fueron legales en Argentina. La combinación del encierro y la masificación del uso de pantallas que ocurrió en 2020 durante la pandemia hizo que especialistas en ludopatía comenzaran a ver esa problemática en personas de cada vez menor edad.

Así lo destacó Débora Blanca, doctora en Psicología y especialista en ludopatía y tecnoadicciones en diálogo con Entretiempo por AM550. La especialista explicó que "Muchas familias estaban pagando deudas muy importantes, algunas de las cuales todavía siguen afrontando".

Las casas de apuestas se masificaron

"Creo que en este Mundial estamos peor, porque en Qatar había menos publicidad. No estaba tan desplegado todo el circo de los casinos online y las apuestas deportivas" señaló la psicóloga.

También observó otro punto preocupante: "Hoy los casinos online son patrocinadores importantes de la Selección. Entonces, durante los partidos y en las publicidades, mirar fútbol tiene mucho que ver con apostar. Si el Mundial de Qatar dejó una gran cantidad de chicos y adultos afectados, hoy seguimos viendo jóvenes que comienzan tratamientos, pero además se están sumando personas más grandes que antes permanecían más ocultas".

"Como sucede con la ludopatía, muchas veces la consulta llega por problemas económicos: pérdidas importantes, deudas o prestamistas. La situación es complicada porque todo lo relacionado con las apuestas está totalmente desregulado. Llegan con 19 o 20 años, pero con deudas de juego que comenzaron cuando tenían 15, 16 o 17 años. Esto es lo que está pasando en todo el país" describió Blanca.

El mundo digital cambió el paradigma

La especialista indicó que en la actualidad "hablamos de ludopatía digital, es decir, de tener el casino en la mano. Con un clic ingresás al casino, con otro pasás dinero desde una billetera virtual y con otro podés solicitar préstamos. Lo que ocurre en Argentina ya pasó en todos los países donde se legalizó el juego online: la primera franja afectada son los chicos".

Entre algunas medidas que reclaman a las autoridades se encuentran la prohibición de publicidad las 24 horas del día y el uso de deportistas de élite para promocionar apuestas. También la regulación de patrocinios, en legislaciones que otros países ya adoptaron pero que en Argentina no se trabaja.

"La punta del iceberg en la ludopatía suele ser lo económico: pérdidas, deudas, prestamistas que empiezan a perseguir a la persona. Eso es lo primero que se ve. Pero cuando hablamos de ludopatía hablamos de una adicción, y una adicción es una afección en el campo de la salud mental", explicó la psicóloga.

La doctora en Psicología resaltó que "por eso aparecen trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, cuadros psicóticos y también rupturas familiares. Un ludópata puede llegar a jugarse hasta la casa, y ahí empieza a estar en riesgo todo el entorno familiar".

La psicología provee herramientas para afrontar esta problemática

Débora Blanca señaló que "en todas las adicciones se trabaja con la familia. Un tratamiento de recuperación incluye a la familia tanto por las consecuencias que la adicción genera como por algunas de las causas que pueden influir. Las adicciones son multicausales y una de esas causas tiene relación con el ámbito familiar".

"Los chicos quieren lograr siendo adolescentes cosas que antes se alcanzaban de adultos. Están apurados. Todos estamos apurados. Por eso tenemos una función fundamental como adultos. La ludopatía en los chicos es una interpelación directa hacia nosotros" observó.

La especialista destacó que "los varones, en su gran mayoría, están apostando. Eso no significa que todos sean ludópatas. Desde los 12 o 13 años muchos chicos apuestan porque se naturalizó como una forma de juego. Lo hacen en sitios ilegales, promovidos muchas veces por influencers que cobran mucho dinero por publicitar estas plataformas".

Para prevenir los daños que esto produce, llamó a que "los padres hablen sobre apuestas, sobre sus riesgos, igual que se habla del alcohol o de las drogas. Las apuestas también son una práctica de riesgo. Hay que explicarles que no son una forma sustentable de ganar dinero. No son un trabajo. Quienes ganan dinero con las apuestas son los casinos, gracias a las pérdidas de quienes juegan".

Explicó que las apuestas "generan sensaciones muy particulares: pueden instalar la ilusión de que uno va a vivir de eso o hacer creer a una persona que es un ganador excepcional. Y cuando pierde, aparece la necesidad de recuperar lo perdido".

"Vivimos una época muy centrada en uno mismo. Cada persona está mirando su propio ombligo con forma de celular. Los chicos cuentan lo que les pasa cuando se les pregunta y cuando se los escucha" definió.

"También hay que prestar atención al dinero que se les transfiere, al uso de billeteras virtuales, a qué edad las tienen y en qué gastan. Hay que observar si dejan de salir con amigos, si baja el rendimiento escolar, si se muestran preocupados, si no duermen bien, si no pueden soltar el celular, si están irritables o tristes" concluyó la especialista.

La entrevista completa: