Les aseguraron que tendrían una nena y descubrieron que era un varón: investigan al hospital

Un insólito episodio ocurrido en un hospital de Tucumán generó una investigación judicial y puso bajo la lupa el procedimiento de identificación de los recién nacidos: una joven de 23 años dio a luz mediante una cesárea de urgencia el viernes pasado en el Hospital Regional de Concepción “Miguel Belascuain”. Durante el embarazo, distintas ecografías habían indicado que esperaba una nena.

Después del nacimiento, sin embargo, el personal médico le habría informado a la familia que se trataba de una bebé. El recién nacido fue llevado posteriormente a la habitación de la madre y, según el relato familiar, incluso recibió ropa de niña y le colocaron aritos.

La situación salió a la luz varias horas después, cuando la familia advirtió que el bebé era varón.

Ante la denuncia, intervino la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción. El fiscal Gerardo Salas ordenó reconstruir el recorrido del recién nacido, revisar los registros del hospital y tomar declaraciones para determinar qué ocurrió.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que aquella mañana se produjeron cinco nacimientos en el establecimiento. Por ese motivo, la Justicia dispuso realizar pruebas de ADN a los recién nacidos para establecer si efectivamente hubo una confusión en la entrega o si el error se produjo durante las ecografías y el bebé siempre fue varón.

Desde el hospital reconocieron que se produjo un error al informar el sexo del bebé y señalaron que iniciaron una investigación administrativa para determinar cómo ocurrió la falla y establecer eventuales responsabilidades.

Además, la institución puso a disposición de la Justicia todos los registros y manifestó que realizará el estudio de ADN que sea necesario para confirmar que el recién nacido pertenece a sus progenitores.

Por el momento no hay personas imputadas ni detenidas. La investigación continuará hasta conocer los resultados de los análisis genéticos, que serán determinantes para esclarecer qué ocurrió aquella mañana en la maternidad tucumana.