La felicidad llegó para Flavio Azzaro y Sol Nobile, quienes se convirtieron en padres con el nacimiento de Piero. Luego de unos días intensos, la pareja regresó a su hogar y decidió compartir con sus seguidores las primeras imágenes del bebé, acompañadas de palabras cargadas de emoción y gratitud.

Fue Sol Nobile quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que ya estaban instalados en casa. “Gracias a Dios ya estamos los tres en casa”, escribió la traductora junto a una postal familiar que rápidamente se llenó de likes y comentarios de cariño para Flavio Azzaro y el pequeño Piero.

En su mensaje, la flamante mamá dejó entrever que no todo fue sencillo en las primeras horas de vida del bebé. “Conocimos lo que es tener miedo de verdad, pero Piero es un campeón, lo más fuerte y valiente que conocimos en nuestras vidas”, expresó, sin profundizar en detalles sobre la situación que atravesaron.

La emoción continuó en cada línea del posteo. “Nos enseñó tantas cosas en estos pocos días. Esperamos estar a la altura de semejante bebé”, agregó Sol Nobile, evidenciando el profundo cambio que significó la llegada de su hijo para ella y para Flavio Azzaro.

Además, la fecha tuvo un significado especial para la familia. “Hoy es mi cumple y no hay mejor regalo de la vida que estar los tres juntos en casa”, compartió la pareja de Flavio Azzaro, celebrando el doble motivo de felicidad en medio de la recuperación.

En otro tramo del mensaje, agradeció el acompañamiento recibido durante esos días de incertidumbre. “Gracias a todos los que preguntaron, nos acompañaron y tuvieron en sus oraciones a Piero. Los queremos un montón, fue solo un susto y una anécdota que queda en el pasado”, sostuvo, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Finalmente, destacó el rol fundamental del centro médico: “Gracias también al Hospital Italiano que lo cuidó tan tan bien y lo trajo a casa sano y salvo”. Conmovida, cerró con una declaración que resume este nuevo capítulo: “Ahora a disfrutar la vida, Piero. Sos mejor de lo que soñamos. Acá estamos con papá para acompañarte y amarte por siempre”.