Llevó a la Justicia a AstraZeneca y asegura que la vacuna le dejó una discapacidad permanente

Una mujer de la provincia de Córdoba inició una demanda judicial contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que sufrió graves secuelas luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Según la presentación, las complicaciones derivaron en una discapacidad permanente certificada del 75,6%, motivo por el cual reclama una indemnización económica.

La acción fue presentada ante la Justicia Federal y se suma a otros casos que buscan establecer responsabilidades por presuntos efectos adversos vinculados a la campaña de vacunación desarrollada durante la pandemia.

De acuerdo con la demanda, la mujer comenzó a manifestar distintos síntomas poco tiempo después de recibir la vacuna. Con el paso de los meses, su estado de salud se agravó y fue diagnosticada con una afección neurológica que, según sostiene, afectó de manera irreversible su calidad de vida y su capacidad laboral.

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La presentación judicial apunta tanto contra el laboratorio fabricante como contra el Estado nacional por su participación en la adquisición y aplicación de las dosis durante la emergencia sanitaria. Entre los argumentos expuestos, la demandante plantea que no recibió información suficiente sobre los riesgos potenciales y que las secuelas sufridas guardan relación directa con la vacunación.

La causa se encuentra en una etapa inicial y deberá atravesar distintas instancias probatorias para determinar si existe o no un vínculo causal entre la aplicación de la vacuna y las lesiones denunciadas. Para ello, la Justicia podría requerir pericias médicas, informes clínicos y documentación vinculada al historial sanitario de la mujer.

Mientras avanza el expediente, el caso vuelve a poner en debate la discusión sobre los mecanismos de reparación para personas que aseguran haber sufrido efectos adversos graves asociados a tratamientos aplicados durante la pandemia, en un contexto donde los organismos sanitarios internacionales continúan sosteniendo que los beneficios de las vacunas superaron ampliamente los riesgos detectados.