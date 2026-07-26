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Análisis Covid

Llevó a la Justicia a AstraZeneca y asegura que la vacuna le dejó una discapacidad permanente

La presentación judicial fue realizada por una mujer de Córdoba que asegura haber desarrollado una grave afección neurológica tras recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Reclama una indemnización a AstraZeneca y al Estado nacional.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 26 de julio de 2026 a las 09:56
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Demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad del 75,6%.

Una mujer de la provincia de Córdoba inició una demanda judicial contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que sufrió graves secuelas luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Según la presentación, las complicaciones derivaron en una discapacidad permanente certificada del 75,6%, motivo por el cual reclama una indemnización económica.

La acción fue presentada ante la Justicia Federal y se suma a otros casos que buscan establecer responsabilidades por presuntos efectos adversos vinculados a la campaña de vacunación desarrollada durante la pandemia.

De acuerdo con la demanda, la mujer comenzó a manifestar distintos síntomas poco tiempo después de recibir la vacuna. Con el paso de los meses, su estado de salud se agravó y fue diagnosticada con una afección neurológica que, según sostiene, afectó de manera irreversible su calidad de vida y su capacidad laboral.

Flavia Ochoa, una foto que muestra su pasión.

La presentación judicial apunta tanto contra el laboratorio fabricante como contra el Estado nacional por su participación en la adquisición y aplicación de las dosis durante la emergencia sanitaria. Entre los argumentos expuestos, la demandante plantea que no recibió información suficiente sobre los riesgos potenciales y que las secuelas sufridas guardan relación directa con la vacunación.

La causa se encuentra en una etapa inicial y deberá atravesar distintas instancias probatorias para determinar si existe o no un vínculo causal entre la aplicación de la vacuna y las lesiones denunciadas. Para ello, la Justicia podría requerir pericias médicas, informes clínicos y documentación vinculada al historial sanitario de la mujer.

Mientras avanza el expediente, el caso vuelve a poner en debate la discusión sobre los mecanismos de reparación para personas que aseguran haber sufrido efectos adversos graves asociados a tratamientos aplicados durante la pandemia, en un contexto donde los organismos sanitarios internacionales continúan sosteniendo que los beneficios de las vacunas superaron ampliamente los riesgos detectados.

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