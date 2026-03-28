Lógico: sólo mujeres podrán competir en el deporte femenino

El desarrollo muscular no es el mismo. Eso es evidente. Y en deportes de contacto, la competencia no sólo se torna injusta, sino también peligrosa. Máxime en disciplinas como el boxeo. Pero, por fin, el Comité Olímpico Internacional (COI) salió al rescate del espíritu deportivo y dispuso que sólo las mujeres podrán competir en los próximos juegos de Los Ángeles.

La decisión se conoció hace apenas unos pocos días y generó algún rechazo entre quienes se dicen feministas. Pero esas fanáticas son las mismas que miran hacia otro lado cuando algún pugilista trans le da una soberana (y en extremo peligrosa) paliza a una deportista. Lo importante es que la decisión del COI tuvo amplio respaldo en la sociedad que valora, respeta y admira el esfuerzo y dedicación de las deportistas.

“El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”, señaló el organismo en el comunicado que difundió tras la reunión de su comité ejecutivo. Esa será precisamente la forma de detectar cualquier intento de trampa.

Básicamente, el gen SRY (región determinante del sexo del cromosoma Y) es un gen ubicado en el cromosoma Y, fundamental para el desarrollo sexual masculino. Actúa como un interruptor maestro que inicia la formación de los testículos en el feto a partir de gónadas indiferenciadas, inhibiendo el desarrollo de estructuras femeninas.

Cabe recordar que los pedidos de reglas justas como la que acaba de aplicar el COI atronaron en todo el mundo tras los Juegos de París, donde una persona argelina, Imane Khelif, ganó la medalla de oro y es portadora del gen SRY. La diferencia con las boxeadoras mujeres era abismal.

Pese a la prohibición, el COI contempla “raras excepciones” para casos como el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras diferencias del desarrollo sexual que no impliquen ventajas competitivas asociadas a la testosterona.

En el deporte, pretender igualar a una mujer con alguien que (con todo el derecho del mundo) se siente mujer, no es justo y eso está absolutamente demostrado en los resultados y -peor aún- en los padecimientos a los que fueron innecesariamente sometidas las mujeres.

El caso de las personas trans aplastando en las competencias a las mujeres comenzó a cobrar notoriedad en marzo de 2022, cuando Lia Thomas se convirtió en la primera persona transgénero en ganar un campeonato de natación femenino en Estados Unidos. La polémica se instaló y las que se pusieron en contra de las mujeres fueron las que navegan en las aguas del feminismo extremo.