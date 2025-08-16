Milei proyectó a Francella en el Gabinete y explotó contra los "zombies woke"

El presidente Javier Milei salió a defender públicamente la nueva película de Guillermo Francella, "Homo Argentum", y la convirtió en el eje central de una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la "batalla cultural". A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que el film expone a los "progres caviar" y atacó con dureza a sus críticos.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro se extendió por más de cuatro horas este viernes en la Casa Rosada, a pesar de ser un día no laborable, y tuvo como eje la proyección y debate de la película en la víspera del cierre de listas para las elecciones legislativas. El Presidente llegó a la sede de gobierno vestido con el mameluco de YPF que suele usar en Olivos.

En un texto difundido en su cuenta de X, Milei sostuvo que la película, dirigida por la dupla Cohn-Duprat, funciona como un "espejo" para la "agenda woke". El mandatario utilizó duros calificativos para quienes cuestionan el film.

Agenda Woke: Afirmó que el film "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".

Críticos como "zombies": Calificó a quienes la critican como un "ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)", a quienes tildó de "envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas" e "ignorantes".

Éxito sin financiamiento estatal: Sostuvo que a sus detractores les duele el éxito de una película "sin financiamiento del Estado", ya que, según él, muestra a muchos artistas del rubro como "fracasados totales y absolutos".

Durante la segunda parte de la reunión de Gabinete, el libertario propuso volver a ver el film (que ya había compartido con legisladores el martes) y utilizó varias de sus 16 viñetas para un "cine debate" sobre la realidad nacional, consolidando a la película como una herramienta para la narrativa oficial