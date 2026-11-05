Los abuelos suelen ocupar un lugar especial en la llegada de un bebé. Son quienes aportan experiencia, afecto, historias familiares y, muchas veces, una ayuda concreta en los primeros meses de crianza. Sin embargo, esa presencia tan valiosa puede generar tensiones cuando las formas de crianza de distintas generaciones entran en conflicto.

Para la Tec. Puericultora y Doula de Villa La Angostura, Laura Zurzolo, el gran desafío está en encontrar un equilibrio que permita acompañar sin invadir.

“Acompañar sin invadir significa estar presentes desde el amor, pero respetando las decisiones parentales. No se trata de renunciar a la experiencia, sino de ofrecerla como relato y dejar que los padres elijan qué tomar y qué dejar”, explicó.

Una crianza que cambió con el paso de los años

La profesional señaló que muchos de los consejos que eran habituales hace tres o cuatro décadas hoy fueron revisados a partir de nuevos conocimientos científicos sobre lactancia, sueño seguro, apego y neurodesarrollo.

“Lo que antes se consideraba normal, como dejar llorar al bebé para que se acostumbre o incorporar determinadas prácticas desde muy temprano, hoy sabemos que puede tener consecuencias que antes no se conocían”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que para muchos abuelos no siempre resulta sencillo aceptar esos cambios, ya que pueden sentir que se cuestiona la manera en que criaron a sus propios hijos.

“Para algunos abuelos puede ser doloroso sentir que todo aquello que hicieron ya no es recomendado. Pero no se trata de juzgar el pasado, sino de comprender que la información evoluciona y que hoy contamos con nuevas herramientas”, señaló.

El valor de acompañar sin imponer

Según explicó Zurzolo, los abuelos tienen mucho para aportar desde su experiencia, siempre que esa experiencia no se transforme en una obligación para las nuevas generaciones.

“El abuelo que cuenta cómo calmaba a su hijo con canciones transmite un legado cultural y afectivo. Eso enriquece. El problema aparece cuando ese relato se convierte en una presión sobre los padres”, afirmó.

La doula destacó que el verdadero acompañamiento se construye desde la confianza ya que los padres necesitan sentirse respaldados y, en muchas ocasiones, lo que realmente necesitan es alguien que les acerque una comida, que los escuche o que les permita descansar un rato.

Lactancia: uno de los temas donde más aparecen los conflictos

Uno de los ejemplos más frecuentes se produce durante la lactancia. Comentarios realizados con buena intención pueden generar inseguridad en madres que recién comienzan a construir confianza en su capacidad de amamantar.

“Frases como ‘¿No será poca leche?’ o ‘Ese bebé se queda con hambre’ pueden minar la confianza de la madre, aunque estén dichas desde el cariño”, advirtió.

En contrapartida, indicó que existen otras formas de acompañar, como decir ‘confío en vos’ o ‘si necesitás descansar te doy una mano’ tiene un impacto completamente distinto.

La importancia del diálogo familiar

Para Zurzolo, la clave está en que cada integrante de la familia pueda expresar sus necesidades y expectativas.

Los padres, explicó, deben comunicar con claridad qué tipo de ayuda necesitan y qué decisiones desean tomar por sí mismos. Los abuelos, por su parte, también necesitan espacios para compartir sus inquietudes, emociones y preocupaciones.

“Los abuelos también atraviesan un proceso. Están estrenando un rol nuevo y eso moviliza recuerdos, emociones e historias propias. Escucharlos también es una manera de incluirlos”, explicó.

Un nuevo pacto entre generaciones

Lejos de plantear una disputa entre generaciones, la especialista propone construir vínculos basados en el respeto mutuo. “Los abuelos son un tesoro en la crianza. Su amor, su tiempo y su memoria enriquecen la vida de los niños. Pero para que ese tesoro no se convierta en peso, es necesario comprender que quienes toman las decisiones cotidianas son los padres”, señaló.