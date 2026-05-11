Macarena Collantes, la madre de Bastián Jerez, recurrió a una rifa solidaria para hacer frente a los costos que genera la prolongada internación de su hijo. Lo anunció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió los detalles para participar: cada número tiene un valor de $10.000 y los interesados pueden adquirirlos mediante una transferencia al alias basti.maca, perteneciente al Banco Provincia.

Se sortean cinco premios: un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire. La convocatoria apunta a recaudar fondos mientras el niño continúa su recuperación lejos de su hogar.

Bastián lleva meses hospitalizado. Desde febrero está alojado en el Hospital Italiano de San Justo, adonde llegó tras haber permanecido un mes en el sanatorio Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" de Mar del Plata. Todo comenzó con un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar, en el que el niño resultó gravemente herido.

En medio de la internación, Bastián también está cerca de completar un objetivo personal: le faltan pocas figuritas para terminar el álbum del Mundial 2026 con el equipo completo de la Selección argentina.

Por el accidente están imputados por lesiones culposas agravadas el conductor de la Amarok, Manuel Molinari; la conductora del UTV, Noamí Quirós; y el padre del niño, Maximiliano Jerez.