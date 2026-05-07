A casi cuatro meses del accidente que sufrió en los médanos de Pinamar, una imagen compartida desde la Clínica Italiano de San Justo mostró un momento especial en la recuperación de Bastián Jerez: el niño logró sacar la figurita de Lionel Messi para completar el álbum del Mundial 2026.

La fotografía fue publicada por su mamá, Macarena Collantes, en una historia de Instagram que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En la imagen se observa al pequeño sosteniendo la figurita del capitán de la Selección argentina.

“Lo logramos”, escribió la mujer junto a la publicación, que fue interpretada por familiares y usuarios como una señal positiva dentro del proceso de recuperación que atraviesa el menor.

La imagen de Bastián Jerez con la figurita de Messi mostró avances en su recuperación

Bastián continúa internado en el hospital de San Justo y, según trascendió, su cuadro general presenta mejoras progresivas, aunque permanece bajo seguimiento médico.

El caso había generado conmoción luego del accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, donde el niño sufrió heridas de gravedad.

Por la causa hay actualmente tres personas imputadas: Manuel Molinari, Naomi Azul Quirós y Maximiliano Jerez, padre del menor. La investigación judicial sigue en curso mientras la familia acompaña la evolución del pequeño.