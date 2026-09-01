Con el inicio de septiembre, las alertas sobre adopción de gatos negros y blancos comienzan a inundar las redes sociales. La demanda crece durante este mes y en octubre. Las organizaciones de rescate y refugios para animales previenen y aconsejan extremar los cuidados de estas mascotas hasta noviembre inclusive.

Hay una creencia que asocia el color negro a cuestiones de la magia negra y las ciencias oscuras. Los gatos no quedaron exceptuados a esta reputación. Sobre estos animales recayó la idea de relacionarlos a la brujería. Se los acusa de traer mala suerte.

El origen de la superstición

Los gatos eran considerados sagrados en el Antiguo Egipto. Estaban relacionados con la diosa Bastet. También se los ha asociado con la brujería, la diosa griega Hecate y la nórdica Freya. Durante la Edad Media, el gato ya era considerado como un símbolo diabólico. Los pueblos celtas creían que los demonios tenían forma felina. Se pensaba que las brujas reencarnaban en gatos. Desde ese entonces, viene la creencia de que cruzarse con un gato negro da mala suerte.

El riesgo real en esta temporada

Desde mediados de septiembre y en especial en octubre, las adopciones de gatitos se ven restringidas. Tanto los de color blanco como los negros son utilizados para celebrar rituales. En algunos casos, son dados en sacrificio. En países como Estados Unidos, son sacrificados durante Halloween. En Brasil, en algunos casos, son utilizados en el rito Umbanda.

Alerta: por qué no hay que dar en adopción gatos negros y blancos en septiembre y octubre

Durante la temporada previa a la llegada de Halloween o el Día de Muertos, se recomienda no dar en adopción a gatos completamente blancos o negros. Es decir, que no deben tener ninguna mancha. Los felinos de estos colores tienen una simbología especial para los rituales.

Recomendaciones para proteger a tu gato

Una de las primeras medidas importantes a tener en cuenta es la castración. Previene que el animal escape de la casa. Además, forma parte de las políticas de control de fauna urbana y sanitarias para la prevención de enfermedades zoonóticas.

Jessica Sena, dueña de seis gatos, brindó algunas recomendaciones en diálogo con Crónica. Una de ellas es que los animales lleven "su collar con la chapita y la información del dueño". Así, en caso de pérdida, pueda regresar a casa.

Cómo denunciar el maltrato animal

Sena comentó: "En la cultura popular está instalado que los gatos negros son de mala suerte. Si algún vecino los ve, no deberían asustarse o pegarles. Si están al tanto de personas que realicen estas prácticas, deben denunciarlas. Está la Ley provincial 13879 que prohíbe los sacrificios".

Según la Ley promulgada en 2008, está prohibido en las dependencias oficiales de toda la provincia de Buenos Aires la práctica del sacrificio de perros y gatos. También todos los actos que impliquen maltrato o crueldad. Esto está establecido en la Ley Nacional N° 14346 para la Protección de los Animales.

Para denunciar un caso de maltrato animal:

Comunicarse al 911

Dirigirse a la comisaría más cercana al lugar del hecho

Acudir a la fiscalía o Unidad Funcional de Instrucción (UFI)

Ir al Juzgado de Instrucción

En Capital Federal, se puede realizar la denuncia llamando al 0800-333-47225 o a través de la web del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.