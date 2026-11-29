Imagine la redacción de una revista en 1877, en Estados Unidos. A ella entra un señor de traje, con ojos claros, firme determinación en el rostro, portando un aparato alargado, con un rodillo y una manivela, montado sobre una base de madera.

El señor apoya el aparato sobre un escritorio, y empieza a girar la manivela.

Todos quedan boquiabiertos, cuando, desde el aparato, una voz metálica les pregunta cómo están, y qué les parece la invención que se está presentando. Les da las buenas noches, y queda en silencio.

El señor era Thomas Edison, y la redacción era la de la revista Scientific American, en Nueva York.

Todos quedaron atónitos, y empezaron a revisar la escena, desconfiando de algún truco de ventriloquía. Pero no. Era el mecanismo el que probaba poder reproducir, con notable fidelidad, la voz humana.

El invento había surgido de la prolífica imaginación de Edison en su laboratorio de Menlo Park, en Nueva Jersey.

Edison buscaba formas de registrar mensajes telegráficos y telefónicos. Le entregó un boceto del aparato a su mecánico, John Kruesi, y este construyó el prototipo en unas 30 horas, utilizando un cilindro de latón, envuelto en papel de estaño.

En la prueba inicial, Edison giró la manivela del cilindro, y gritó frente a la boquilla las primeras líneas del poema infantil: "Mary had a little lamb, its fleece was white as snow..." (María tenía un corderito, su lana era blanca como la nieve).

Las ondas de su voz hicieron vibrar el diafragma, conectado a una aguja, que marcó pequeños surcos en el papel de estaño. Al volver a pasar la aguja por esas hendiduras, la máquina devolvió su propia voz, de forma metálica, pero reconocible.

El inventor reconoció, más tarde, que nunca se había sentido tan sorprendido en su vida. Estaba escuchando hablar a una máquina.

Como el papel de estaño era muy frágil, esa grabación original solo pudo reproducirse unas pocas veces antes de dañarse.

De hecho, el audio disponible hoy, es una recreación grabada por el mismo Edison, varios años después, en 1927.

No sabremos nunca hasta dónde influyó el aparatito de Edison, y sus posteriores perfeccionamientos, en la música, y en la manera de producir música de los seres humanos.

Si sabemos que el impacto económico y cultural fue impresionante, originando una industria y un consumo extraordinarios, y el hecho cultural tremendo de poder reproducir infinitamente el sonido, a través de las épocas.

Hoy, la tecnología digital ha reemplazado a la mecánica. Los sonidos se guardan en el cosmos de la virtualidad, en ese mundo paralelo sin forma ni final aparente.

Y todo comenzó con un inventor entrando, orgulloso, con su pequeño aparato bajo el brazo, a la redacción de una revista.