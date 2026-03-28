Monet desde adentro: el viaje inmersivo que convierte al público en parte de la obra

Entrar a la muestra “Monet Inmersivo” en el Centro de Convenciones Domuyo no es simplemente visitar una exposición: es atravesar un umbral. Afuera queda Neuquén; adentro, comienza un viaje directo al corazón del impresionismo, donde el tiempo parece diluirse entre colores, luz y movimiento.

La experiencia comienza de manera gradual, casi pedagógica. Antes de las pantallas y la tecnología, aparece el contexto. Julieta, una de las guías y licenciada en Historia del Arte, es quien conduce los primeros pasos. Su relato ordena la escena: ubica a Claude Monet en la Francia de fines del siglo XIX y explica por qué su obra significó un quiebre en la historia del arte.

No es solo una introducción biográfica. Es una invitación a entender cómo nació el impresionismo, ese movimiento que dejó atrás la rigidez académica para captar lo efímero: la luz cambiante, el instante, la atmósfera. Monet, en ese sentido, no solo fue un referente, sino un punto de partida.

La primera sala propone justamente eso: mirar con otros ojos. A través de reproducciones de obras y referencias a artistas contemporáneos como Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir o Georges Seurat, el recorrido amplía la mirada. Se trata de comprender que el impresionismo no fue un hecho aislado, sino una transformación colectiva en la manera de pintar y de ver el mundo.

Aparecen conceptos clave: la pintura al aire libre, la importancia del color sin mezclar, la rapidez del trazo, la captura de escenas cotidianas. Los paisajes abiertos, los reflejos en el agua, las reuniones sociales al aire libre. Todo empieza a construir un clima, una sensibilidad.

Y entonces, el recorrido cambia de plano.

Un puente —que forma parte de la escenografía— marca el pasaje hacia lo inmersivo. Cruzarlo no es solo avanzar en el recorrido: es entrar en la obra. De este lado, los cuadros dejan de ser imágenes colgadas y se transforman en espacios habitables.

La sala principal es el corazón de la muestra. Allí, la tecnología despliega todo su potencial: proyecciones en 360 grados cubren paredes y pisos, envolviendo al espectador en un universo visual en constante movimiento. Las pinturas de Monet se animan, se expanden, se transforman en secuencias que combinan arte, música y narrativa.

El agua vibra, los jardines florecen, los cielos cambian de tono. La luz —ese elemento central en la obra del impresionismo— se vuelve protagonista también en la experiencia.

El sonido acompaña y potencia. Una narración en off aporta información, pero también emoción. Por momentos, incluso, parece ser la voz del propio Monet la que reflexiona sobre la naturaleza, los colores y la percepción. No todo se explica: hay instantes donde la imagen y la música toman el control y dejan lugar a la interpretación personal.

El espacio está pensado para quedarse. Hay almohadones, sillones, gente que se sienta, que se recuesta, que mira hacia arriba o simplemente cierra los ojos por unos segundos. No hay un recorrido lineal ni una obligación de avanzar: cada visitante encuentra su propio ritmo.

Durante unos 30 minutos, la sensación es clara: ya no se trata de observar arte, sino de habitarlo.

Después de ese momento contemplativo, la muestra propone un cambio de registro. La última parte del recorrido es interactiva y lúdica. Allí aparecen los cascos de realidad virtual, que permiten recorrer las obras desde adentro con una perspectiva 360°, generando una experiencia aún más personal e inmersiva.

Pero no es lo único. También hay mesas de dibujo, crayones y superficies preparadas para experimentar técnicas similares a las del grabado. La propuesta invita a hacer, a probar, a jugar con el arte. Grandes y chicos pueden crear su propia versión “al estilo Monet” y llevarse un recuerdo tangible de la experiencia.

Ese cierre tiene algo de síntesis: después de conocer, observar y sentir, llega el momento de apropiarse.

En total, el recorrido dura entre una hora y una hora y media, dependiendo de cuánto tiempo decida quedarse cada visitante en cada espacio. Y ahí aparece otro de los aciertos de la muestra: no impone un ritmo, sino que lo sugiere. Cada uno construye su propio viaje.

“Monet Inmersivo” forma parte de una tendencia global que busca reconfigurar la relación entre el público y el arte. No se trata solo de exhibir obras, sino de generar experiencias. De romper la distancia entre el espectador y la pintura. De acercar, emocionar y, en muchos casos, despertar curiosidad en quienes no suelen frecuentar museos.

En Neuquén, la propuesta ya genera interés y convoca a un público diverso: familias, estudiantes, curiosos y amantes del arte que encuentran en esta experiencia una nueva forma de conexión.

La muestra estará disponible hasta el 12 de abril, de martes a domingos de 10 a 20 horas. Las entradas se adquieren de manera online.

En tiempos donde todo parece pasar rápido, “Monet Inmersivo” ofrece algo distinto: la posibilidad de detenerse, mirar y dejarse llevar.

Porque acá no se trata solo de ver cuadros. Se trata, literalmente, de entrar en ellos.

Precio de entradas: Generales a $30.000, Pack familiar x4 a $100.000, estudiantes y jubilados a $25.000 y $20.000 para escuelas. Anticipadas por entradouno.com y boletería del Casino Magic de lunes a lunes de 10 a 22.

El recorrido por la muestra Monet Inmersivo