Neuquén volverá a convertirse en escenario de una propuesta artística internacional que ya conquistó al público argentino. Tras su paso exitoso por el Teatro Colón de Buenos Aires, la experiencia inmersiva MONET desembarca en la ciudad con una propuesta multisensorial que invita a recorrer la vida y obra del maestro del impresionismo como nunca antes.

La muestra abrirá sus puertas el sábado 14 de marzo en el Centro de Convenciones Domuyo, donde permanecerá hasta el domingo 5 de abril, con funciones de martes a domingo entre las 10 y las 20 horas.

Se trata de una experiencia multimedial inmersiva que combina proyecciones de gran escala, música envolvente y narración audiovisual para transportar a los visitantes directamente al universo creativo de Claude Monet, uno de los artistas más influyentes de la historia del arte.

El espectáculo artístico que triunfó en el Colón ahora llega a Neuquén.

A través de tecnología de última generación, el público podrá adentrarse en sus pinturas más emblemáticas, rodeado de imágenes en movimiento que transforman las obras en escenarios vivos. El recorrido incluye además decorados inspirados en los cuadros del artista ideales para fotografías, cascos de realidad virtual, réplicas de obras, espacios explicativos y sectores creativos con mesas de dibujo y salas de proyección diseñadas para estimular todos los sentidos.

Un formato que ya conquistó a los neuquinos

La llegada de MONET se da luego del éxito alcanzado en 2025 por la muestra “Van Gogh Immersive Art Experience”, que convocó a miles de visitantes en el mismo espacio cultural de la Isla 132. Aquella propuesta permitió al público literalmente “entrar” en los cuadros del pintor holandés mediante proyecciones envolventes, música y animaciones digitales.

El impacto de esa experiencia confirmó el interés creciente del público regional por las propuestas culturales inmersivas, un formato que combina arte clásico con innovación tecnológica y que ahora regresa con uno de los máximos exponentes del impresionismo francés.

Neuquén vuelve a apostar al arte inmersivo con una experiencia dedicada a Claude Monet.

Una experiencia para toda la familia

MONET está pensada para todas las edades y propone un recorrido interactivo que mezcla aprendizaje, entretenimiento y sensibilidad artística. La combinación de arte, tecnología y narrativa busca que cada visitante experimente las obras desde una perspectiva emocional, más cercana y participativa.

Entradas:

Generales: $30.000

Pack familiar (4 personas): $100.000

Estudiantes y jubilados: $25.000

Escuelas: $20.000

Anticipadas en entradauno.com y en la boletería del Casino Magic (todos los días de 10 a 22 hs).