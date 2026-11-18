Muchas veces, las mejores oportunidades aparecen en las conversaciones cotidianas. Eso fue lo que les ocurrió a Cintia Pereira y Jorge Olatte, impulsores de Traful Andino Experiencias, una agencia turística nacida en Villa Traful que hoy trabaja para que los visitantes conozcan el destino desde otra perspectiva.

La idea comenzó a tomar forma mientras Cintia trabajaba en un hotel de la localidad, allí escuchaba con frecuencia a turistas que creían que en Traful había poco para hacer y que incluso decidían acortar su estadía. Sin embargo, ella veía algo distinto: senderos, excursiones, navegaciones, experiencias de montaña y rincones que muchos visitantes desconocían simplemente porque no sabían cómo acceder a ellos.

A partir de esa realidad empezó a crecer un proyecto que más tarde encontraría en Jorge el complemento ideal.

El valor de conocer cada rincón

A diferencia de Cintia, Jorge nació y creció en Villa Traful. Nieto de antiguos pobladores, conoce la historia, los senderos y los paisajes de un pueblo que cambió con los años, pero que todavía conserva buena parte de su identidad.

Después de desempeñarse en el área de informes turísticos, decidió formarse como guía universitario de turismo y guía de senderismo, una capacitación que le permitió convertir ese conocimiento del territorio en una herramienta profesional. La combinación entre la experiencia de ambos derivó en una propuesta enfocada en acompañar a cada visitante para que aproveche al máximo su estadía.

Actualmente el equipo está integrado por Cintia, Jorge y Sabrina Acosta

Una apuesta propia

Emprender no fue una decisión sencilla: ambos dejaron la seguridad de sus empleos para desarrollar un proyecto propio en una actividad marcada por la estacionalidad y los cambios del mercado turístico. Desde fines de 2024 comenzaron a operar de manera formal y durante 2025 obtuvieron la habilitación provincial que consolidó el emprendimiento.

Actualmente organizan excursiones al Bosque Sumergido, caminatas guiadas, recorridos por miradores, actividades de buceo, snorkel, cabalgatas y experiencias de stand up paddle. También coordinan traslados y asesoran a los visitantes para encontrar alojamiento y organizar sus recorridos.

Turismo con atención personalizada

Más allá de las actividades, aseguran que el diferencial está en el acompañamiento. Antes de cada viaje conversan con los visitantes para conocer sus intereses, el tiempo disponible y las experiencias que buscan vivir. A partir de esa información diseñan propuestas a medida.

En una época donde muchos destinos son elegidos a partir de imágenes que circulan en redes sociales, consideran que el contacto directo con quienes viven en el lugar sigue siendo una de las experiencias más valoradas por los viajeros.

Una actividad que mueve a toda la comunidad

El trabajo de la agencia también impacta en otros sectores de la economía local, ya que cada excursión involucra a prestadores de servicios, transportistas, guías, alojamientos, comercios y establecimientos gastronómicos.

Actualmente el equipo está integrado por Cintia, Jorge y Sabrina Acosta, encargada de la comunidad digital. Durante la temporada alta suman colaboradores para atender la creciente demanda y proyectan continuar ampliando el equipo de trabajo. Para ellos, el desarrollo turístico debe generar oportunidades para toda la comunidad y contribuir a sostener actividad durante todo el año.