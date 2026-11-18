Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, muchos viajeros buscan destinos cercanos que permitan cambiar de paisaje sin recorrer grandes distancias. En la cordillera neuquina existen opciones que combinan naturaleza, tranquilidad y servicios turísticos en entornos donde el lago y la montaña son protagonistas.

Villa Traful, Meliquina y la zona del lago Huechulafquen aparecen entre las alternativas más atractivas para quienes desean alejarse de los circuitos más concurridos y disfrutar de algunos de los paisajes más representativos de la Patagonia.

Villa Traful, una localidad rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi

Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, Villa Traful conserva una escala pequeña y un fuerte vínculo con el entorno natural. El lago de aguas transparentes, los bosques andinos y las vistas panorámicas convierten al lugar en uno de los puntos más buscados de la región.

Uno de los sitios más visitados es el Mirador del Viento, desde donde se obtiene una vista amplia del lago Traful y de las montañas que lo rodean. También se destacan las playas lacustres, los senderos cortos y las excursiones vinculadas a la pesca deportiva y la navegación.

La localidad cuenta con alojamientos, restaurantes, campings y comercios esenciales para quienes decidan extender la estadía más allá de una jornada.

Cómo llegar: desde Villa La Angostura se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el norte y empalmar con la Ruta Provincial 65, acceso principal a la villa.

Meliquina, una pausa entre la montaña y el lago

Meliquina, una pausa entre la montaña y el lago

A unos kilómetros de San Martín de los Andes, Villa Lago Meliquina se ha consolidado como un destino elegido por quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

El lago es el principal atractivo del lugar. Sus costas ofrecen espacios para descansar, realizar actividades náuticas sin motor, caminar o simplemente contemplar el paisaje. La ausencia de grandes desarrollos urbanos aporta una atmósfera distinta a la de otros centros turísticos de la cordillera.

Las montañas, los bosques y las vistas abiertas sobre el espejo de agua forman parte de una postal que cambia según la hora del día y la estación del año.

Cómo llegar: desde Villa La Angostura se accede por la Ruta Nacional 40 y posteriormente por la Ruta Provincial 63, camino que conecta con el paraje.

Huechulafquen, frente al imponente volcán Lanín

Huechulafquen, frente al volcán Lanín

En el área protegida del Parque Nacional Lanín se encuentra uno de los paisajes más reconocibles de Neuquén. El lago Huechulafquen se extiende al pie del volcán Lanín y ofrece una de las imágenes más emblemáticas de la provincia.

La zona dispone de playas, campings, áreas recreativas y senderos de baja dificultad que permiten recorrer distintos sectores de la costa. Puerto Canoa es uno de los puntos más visitados por quienes llegan al lugar, especialmente por las vistas directas al volcán. Además de las actividades recreativas, el sector constituye una oportunidad para conocer parte del patrimonio natural y cultural protegido por el parque nacional.

Cómo llegar: desde Villa La Angostura se debe viajar por la Ruta Nacional 40 hasta Junín de los Andes y desde allí continuar por la Ruta Provincial 61 hacia el lago.

Tres formas de vivir la cordillera

Aunque comparten lagos, bosques y montañas, cada uno de estos destinos ofrece una experiencia diferente: Traful invita a contemplar algunos de los paisajes más reconocidos del Nahuel Huapi; Meliquina propone jornadas de calma junto al lago; y Huechulafquen suma la presencia imponente del volcán Lanín como escenario permanente.

Para quienes buscan aprovechar el fin de semana largo sin alejarse demasiado de Villa La Angostura, las tres opciones permiten descubrir otra cara de la cordillera neuquina, con naturaleza, aire libre y rutas que atraviesan algunos de los rincones más atractivos de la provincia.