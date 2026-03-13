El viernes 13 es una fecha que despierta temor y superstición en muchas culturas alrededor del mundo. Asociado a la mala suerte, este día ha consolidado su fama a través de creencias populares, símbolos religiosos y eventos históricos que han marcado la historia.

Cada vez que el calendario señala un viernes 13, resurgen rituales y precauciones para evitar la mala fortuna. Aunque para algunos es simplemente una tradición cultural, la influencia de esta fecha se mantiene vigente y atraviesa generaciones en diversos países.

El origen de esta creencia se remonta a múltiples fuentes, entre ellas episodios históricos y mitos religiosos. Por ejemplo, se vincula con la crucifixión de Jesucristo, que según la tradición ocurrió un viernes, y con la Última Cena, donde 13 personas estuvieron presentes, siendo Judas el decimotercer invitado, símbolo de traición y muerte.

En la mitología escandinava, el número 13 también tiene connotaciones negativas. Se relata la muerte del dios Baldur durante una cena en la que había 12 dioses reunidos, pero él no pudo asistir. Esta historia refuerza la percepción del 13 como un número de mala suerte.

La mala fama del viernes 13 no es universal en cuanto al día de la semana. En Estados Unidos, el viernes 13 es el día más temido, mientras que en países como España y Latinoamérica, el martes 13 es considerado de mal augurio. En Italia, el día desafortunado es el viernes 17.

Un evento histórico clave para consolidar esta superstición ocurrió el 13 de octubre de 1307, cuando la Santa Inquisición arrestó a los caballeros templarios en París, desencadenando una persecución que terminó en masacres y ejecuciones. Esta tragedia reforzó la asociación del viernes 13 con la mala suerte.

El cine también ha contribuido a popularizar esta fecha como símbolo de terror y mala fortuna. En 1980, el director Sean Cunningham estrenó "Friday the 13th", una película de terror basada en el libro "Viernes, el XIII" de Thomas Lawson, publicada en 1907. La historia de Jason Voorhees, el icónico villano, se estrenó un viernes 13 de junio y se convirtió en un referente del género.

El 13 y su significado desde hace años

La mala reputación del número 13 tiene raíces antiguas. En Babilonia, el decimotercer mes bisiesto era llamado "cuervo de mala suerte" y en China se le denominaba "señor calamitoso". En la tradición bíblica, el capítulo 13 del Apocalipsis anuncia el fin del mundo, y Judas, el decimotercer discípulo, simboliza la traición y la muerte de Cristo, ocurrida en viernes.

Asimismo, en la simbología del Tarot, el Arcano XIII se representa con un esqueleto portando una guadaña, que corta cabezas y hierbas, aunque sin mencionar explícitamente la palabra muerte, lo que añade un aura de misterio y temor al número.

Viernes 13: origen y significado del día de mala suerte

Desde un punto de vista simbólico, el número 13 rompe la perfección del 12, un número que representa ciclos completos como los 12 signos del zodiaco o las 12 horas del día y la noche. El 13 se asocia con el ciclo lunar, que históricamente fue menos valorado en culturas patriarcales que privilegian al Sol y una visión lineal del tiempo.

El último mes lunar, el decimotercero, coincide con el solsticio de invierno, momento en que el Sol “muere” para renacer en un nuevo ciclo. Mientras algunas culturas aceptan este proceso como natural y renovador, otras lo ven como un símbolo de destrucción, lo que contribuye a la mala fama del 13.