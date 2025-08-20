Era candidato al oro, pero terminó chocando con los carteles y con la mala suerte

El atletismo suele regalar imágenes de épica y superación, pero esta vez la escena fue digna de un guion inesperado. Elisha Williams, representante de Granada y firme candidato a medalla en el salto en largo de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, protagonizó un accidente tan insólito como doloroso: al momento de impulsarse patinó y terminó volando… pero no hacia la arena de los campeones, sino contra los carteles de medición.

La secuencia, captada por la transmisión oficial, mostró cómo el joven de 19 años se deslizó al pisar la tabla, perdió estabilidad en el aire y acabó golpeando de lleno con la pierna izquierda contra el mobiliario de la pista. La imagen generó desconcierto y preocupación: sus compañeros y hasta su entrenador se tomaban la cabeza mientras el equipo médico ingresaba de urgencia para atenderlo.

El saldo fue doblemente amargo: Williams quedó sin marca, debió abandonar la competencia y se marchó con una lesión que lo marginó de la lucha por las medallas. Así, quien llegaba con un registro personal de 7.70 metros y se perfilaba como serio aspirante al oro, terminó último y con la promesa de revancha postergada.

Mientras tanto, la prueba siguió adelante bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia y viento que complicaron a varios atletas. El oro fue para el cubano Aniel Molina Gómez con un salto de 7.95 metros; la plata quedó en manos del colombiano John Valencia (7.39) y el bronce fue para Andrew Stone, de Islas Caimán (7.37).