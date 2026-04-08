Un viaje a las raíces, a la fe y a las decisiones que marcaron una vida. El documental “La Argentina de Francisco” propone reconstruir la historia personal de Papa Francisco antes de su llegada al Vaticano, con un enfoque íntimo que combina testimonios familiares, archivos inéditos y escenas clave de su juventud en Buenos Aires.

La producción, realizada por la cadena italiana Telepace junto a Vatican News, se presenta oficialmente este 8 de abril en la ciudad de Asti, tierra de origen de la familia Bergoglio, y también tendrá una proyección en la Filmoteca Vaticana. Luego, el 10 de abril, llegará a Lampedusa, un sitio simbólico por el fuerte mensaje migratorio del pontífice.

Un retrato desde sus orígenes

El eje del documental está puesto en los barrios de Buenos Aires donde creció Jorge Bergoglio, mostrando su vida antes del papado. Allí aparecen momentos decisivos, como su vocación religiosa surgida tras una confesión en la Basílica de San José de Flores, o su pasión por el fútbol y su vínculo con San Lorenzo.

Pero el film va más allá de los hechos conocidos. También revela aspectos menos difundidos, como su etapa como profesor de Literatura, donde exalumnos lo recuerdan como un formador cercano, comprometido no solo con la enseñanza académica, sino también con la dimensión humana.

"La Argentina de Francisco", realizado por Telepace en colaboración con Vatican News.

Uno de los puntos más emotivos del documental son los testimonios de sus familiares en Italia. Primas y allegados reconstruyen la figura de “Giorgio”, como lo llamaban en la intimidad, evocando su sencillez, su fe y su forma directa de comunicarse.

Las escenas filmadas en Asti y otras localidades del norte italiano aportan una mirada distinta sobre sus raíces europeas y los vínculos que mantuvo a lo largo de su vida, incluso ya siendo Papa.

Un mensaje hacia el futuro

Más allá del recorrido biográfico, “La Argentina de Francisco” también busca proyectar el legado del pontífice. En lugares como Lampedusa —epicentro de su mensaje sobre migración y solidaridad— el documental funciona como un recordatorio de sus principales enseñanzas: la cercanía con los más vulnerables, la Iglesia como espacio de acogida y la necesidad de mirar el mundo con esperanza.

El estreno se da en la antesala de un nuevo aniversario de su muerte, en un contexto donde su figura sigue generando impacto global. Así, la película no solo reconstruye su pasado, sino que invita a comprender por qué su mensaje continúa vigente en la Iglesia y en la sociedad.