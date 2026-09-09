Christa Gail Pike espera, en el corredor de la Muerte. Está sentenciada a morir mediante la aplicación de una inyección letal. La fecha para cumplir la sentencia es la del 30 de este mes, en Tennessee.

Si se cumple, Christa será la primera mujer ejecutada, en ese Estado, en 200 años.

En 1995, Christa Pike tenía 18 años, y participaba del programa de formación laboral de servicio social Job Corps en Knoxville, Tennessee. Un programa especialmente diseñado para jóvenes con problemas socioeconómicos.

Estaba de novio con Tadaryl Shipp, de 17 años. Y tenía celos de otra estudiante, Colleen Slemmer. Pensaba que la chica, de 19 años, quería robarle su pareja. Los celos se hicieron más y más obsesivos. Se metió en la situación algo de ideología satánica, y una pizca de brujería.

Pike planeó, junto a Shipp y otra compañera, Shadolla Peterson, una emboscada contra Colleen. El 12 de enero de 1995, la convencieron de acompañarlos a dar un paseo nocturno, a un bosque cercano al campus de la Universidad, para fumar marihuana, y hacer las paces.

Pero, en lugar de eso, la atacaron. Durante más de media hora, Pike y Shipp torturaron a Colleen. Christa le grabó un pentagrama satánico en el pecho, con un cuchillo. Saciada la sed de tortura, mataron a Colleen golpeándola en el cráneo, muchas veces, con un pedazo de asfalto.

El cuerpo de la joven quedó tirado entre los árboles. Pero, antes de irse, Christa arrancó un fragmento del hueso del destrozado cráneo, y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta.

Unas horas después, ya desquiciada, ya sin razonar, Christa presumió de su crimen, en el campus. Les mostró el hueso de la víctima a sus compañeros, entre risas.

Fue arrestada de inmediato.

En 1996, un jurado declaró a Christa Gail Pike culpable de asesinato en primer grado, y conspiración para cometer asesinato. A la edad de 20 años, fue formalmente sentenciada a la pena de muerte por inyección letal.

Su novio, Tadaryl Shipp, al ser menor de edad en el momento del crimen, esquivó la pena de muerte, y recibió una condena a cadena perpetua. Shadolla Peterson cooperó con la justicia, a cambio de una inmunidad parcial, y una condena menor.

Ahora, Christa espera en el corredor de la muerte de la cárcel de Tennessee. La fecha para su muerte ha sido fijada para el fin de este septiembre. Organismos de derechos humanos, y su defensa, siguen apelando, con argumentos acerca de su desgraciada niñez y juventud.

Christa tiene 50 años.