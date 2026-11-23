Clara Lemlich había llegado desde Ucrania a Nueva York, Estados Unidos. Tenía 23 años, hablaba Yidis, trabajaba 75 horas por semana, y cobraba menos de 10 dólares.

Clara era costurera, una “camisera”, como se las conocía entonces a quienes trabajaban ese oficio a nivel industrial.

Había entonces, en 1909, unos 600 talleres en la gran ciudad estadounidense, y unas 30 mil personas trabajaban en ellos. La mayoría, mujeres. La mayoría de esas mujeres, inmigrantes judías de Europa del Este, y de Italia.

Las costureras tenían que comprar las agujas, el hilo, y hasta pagar la electricidad que usaban, y las sillas en que se sentaban. Si llegaban un minuto tarde, se les descontaba del salario. Igual, si dañaban una prenda.

Los talleres eran oscuros y herméticos. Se cerraban, por cuestiones de “seguridad”, hasta las puertas de las salidas de emergencia. Era para prevenir robos, pero, más que nada, para impedir “descansos” no autorizados.

Llegó un momento en que no se aguantó más semejante opresión. Y empezaron los paros, que eran organizados por un sindicato todavía enclenque y con baja representación.

Las asambleas empezaron a ser cada vez más numerosas. Llenas de mujeres. Pero hablaban los hombres. Cautelosos, temían ir a la huelga general. Solo se hacían paros cortos, y por empresa.

Hasta que, un día, Clara Lemlich se levantó, y pidió la palabra.

Para entonces, ya había sido golpeada varias veces, por matones contratados por la empresa en la que trabajaba.

Su discurso, en Yidis, fue impactante. Hubo algo de magia, de misterio, porque sus palabras lograron lo que nadie había conseguido. Llamó a la huelga general, y la multitud de la asamblea la aplaudió, la vitoreó.

Al otro día, más de 20 mil trabajadoras -y algunos hombres- abandonaron sus puestos de trabajo.

Empezó entonces una lucha que duró meses. Los dueños de las fábricas contrataron rompehuelgas y formaron un pequeño ejército de represores. Además, actuaba la policía, que, con una llamativa facilidad, metía preso a las huelguistas.

Clara Lemlich fue a la cárcel 17 veces. Sufrió la fractura de seis costillas, como consecuencia de las patadas recibidas, en el suelo sucio y oscuro de los calabozos.

Tanta brutalidad contra mujeres finalmente terminó conmoviendo a la prensa. Se produjo el apoyo de la Liga Nacional de Sindicatos femeninos. Mujeres ricas, con dinero de sobra, que peleaban por el acceso al sufragio, se unieron a los piquetes huelguistas.

Iban vestidas con sus costosos tapados de piel: de esa manera, la policía evitaba golpearlas.

En febrero de 1910, la huelga terminó, tras conseguirse acuerdos entre el sindicato y la mayoría de los dueños de los talleres.

Más de 300 de esas fábricas aceptaron reducir la semana laboral a 52 horas, aumentar los salarios, proveer los materiales y herramientas de trabajo, y otorgar cuatro días festivos -pagos- al año.

Clara Lemlich fue anotada en una lista negra, para que nadie le diera trabajo como costurera.

Pero eso no la detuvo. Fundó una organización para que el movimiento sufragista femenino incorporara a las obreras. En 1913, se casó con un socialista, Joe Shavelson, que era impresor. Tuvo tres hijos con él, viviendo en Brooklyn. Siguió militando, ahora por los derechos a la vivienda y el acceso al consumo.

En 1920 se afilió al comunismo. Peleó por la paz en el mundo y contra el fascismo. En la década del 50, fue perseguida por su filiación, y las autoridades la dejaron sin pasaporte, después que viajara a la Unión Soviética.

Clara siguió peleando. Ya de anciana, siguió la lucha en el asilo geriátrico al que fue a parar, con más de 80 años: respaldó a enfermeros y camilleros para que pudieran formar su sindicato.

Murió en julio de 1982. Tenía 96 años.