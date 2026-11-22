Durante la noche del sábado, después del triunfo de Boca ante Atlético Mineiro, hubo manifestaciones pasionales por doquier, en los festejos que los hinchas protagonizaron en distintos lugares, desde Colombia hasta la Patagonia, y más allá también.

Tanta manifestación pasional, tanta demostración de sentimientos por encima o por fuera, incluso, de la razón, me llevó -tal vez a usted también- a pensar si en algún momento de la vida había aprendido cómo reconocer si esa exteriorización abrupta y fuera de proporción, generalmente vinculada a lo que llamamos “pasión”, es o no verdadera; es decir, si hay o no impostación en la pasión.

Tuve ese momento, de reconocimiento en otra u otras personas, de lo que se llama “pasión”. Fue una noche de Copa Libertadores, cuando Hugo Orlando Gatti atajó un penal entre la niebla del Estadio Centenario, en Montevideo, y Boca se consagró campeón.

Era 1977, yo tenía 22 años, y estábamos frente al televisor, con los nervios de punta, con mi padre, Roberto. La escena debe imaginarse en el comedor de una casa. Sobre la mesa, un mantel, y sobras de la cena. Algunas botellas y vasos.

El mobiliario del comedor, había sido “comprado” al tío Aníbal: una mesa lustrosa, de esas que se puede agrandar agregando una tabla en el medio; unas sillas haciendo juego, y un gran mueble con vitrina.

Allí estábamos. Era la gran final, que entonces implicaba disputar el tercer partido, en este caso, contra Cruzeiro, de Brasil. El primero lo había ganado Boca, 1 a 0; el segundo, Cruzeiro, por la misma diferencia. Y este, el definitivo, había terminado sin goles. Hubo que pasar, pues, a los penales.

Había niebla en el estadio esa noche del 14 de septiembre. El televisor, en blanco y negro, apenas si nos permitía atisbar la escena, como a través de la distorsión de un vidrio sucio. Y estábamos, ya le digo, con los nervios de punta, los ojos pegados en esa pantalla convexa, las manos apretadas, el culo fruncido.

Era el último penal de la serie. Boca había hecho los cinco. Cruzeiro llevaba cuatro convertidos.

Y Gatti atajó el disparo.

Fue entonces que unos gritos desafinados inundaron mis oídos. La mesa del comedor se levantó como impulsada por una fuerza irrefrenable, capaz de vencer a la Ley de la Gravedad. De milagro el televisor sobrevivió. El piso del comedor quedó sembrado de restos de milanesas y torta y vasos rotos y vino derramado.

Mi padre, a quien nunca había visto salirse de sus cabales, había tirado la mesa al diablo. Lo vi, con los brazos levantados hacia el cielorraso de yeso, músculo y tensión, cara distorsionada, ojos de azul y oro.

Vi a mi madre, encuadrada por el marco de la puerta que daba a la cocina, un poco asustada, un poco contenta.

Y me vi, a mí mismo, como salido del cuerpo, abrazando a esa pasión, esa pasión imposible de impostar, imposible de fingir, imposible de prever y de explicar.

Sí, fue el 14 de septiembre de 1977, cuando Hugo Orlando Gatti atajó el penal de Vanderlei, y Boca se consagró campeón de la Libertadores.